Weniger ukrainische Geflüchtete Willkommenszelt am Berliner Hauptbahnhof wird abgebaut

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales baut die Welcome Hall für Ukraine-Flüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof ab. Ab Anfang Oktober ersetzen winterfeste Container das Zelt am Washingtonplatz. Bislang hatte die Berliner Stadtmission mit Hilfe von Ehrenamtlichen das Ankunftszelt betrieben. Jetzt übernimmt das Deutsche Rote Kreuz Berlin (DRK) den Empfang der Geflüchteten.

Immer weniger Geflohene aus der Ukraine kommen in Berlin an. Im März diesen Jahres, kurz nach Beginn des Krieges, waren es rund 10.000 Menschen pro Tag. Mittlerweile treffen im Schnitt täglich nur noch 200 bis 300 Menschen am Hauptbahnhof ein.

Die Senatsverwaltung wolle verhindern, dass es zu Dopplungen zwischen der Welcome Hall am Hauptbahnhof und dem Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel kommt. Außerdem sei es wegen der Energiekrise nicht vertretbar, das nicht-insolierte Zelt im Winter zu heizen, heißt es in einer Mitteilung der Senatsverwaltung.

Zur Startseite