Wenn Kinder verstummen „Mutismus ist eine Angststörung“

Herr Junge, Sie behandeln als Logopäde unter anderem die Krankheit Mutismus. Um was genau handelt es sich dabei?

Mutismus ist eine Angststörung, bei der ein Kind über einen Zeitraum von mehreren Wochen nicht spricht, obwohl es sprechen kann.

Handelt es sich also um eine reine Kinderkrankheit?

Mutismus kann auch später durch ein Trauma auftauchen, aber das ist eher selten. Hauptsächlich tritt er bei Kindern und Jugendlichen in Erscheinung und sollte therapiert werden. Dafür sollte man auch lange Wege in Kauf nehmen.

Wie zeigt sich Mutismus bei Kindern?

Ob ein Kind Mutismus hat, ist eine ganz schwierige Frage, weil es keine klare Abgrenzung gibt. Immer dann, wenn ein Kind sich sprachlich mehr und mehr zurückzieht und in bestimmten Situationen immer weniger oder gar nicht redet, würde man von einem Mutismus sprechen.



Es gibt zwei unterschiedliche Formen, den selektiven und den totalen Mutismus. Früher hätte man das wahrscheinlich als eine besondere Schüchternheit abgetan, aber hartnäckiges Nichtsprechen in bestimmten Situationen oder mit bestimmten Personen legt einen selektiven Mutismus nahe.

Der Interviewpartner Markus Junge, 50, leitet seit 2004 eine logopädische Praxis in Lichtenrade und Tempelhof und behandelt unter anderem die Angststörung Mutismus bei Kindern. Selektiver Mutismus bezeichnet laut dem Mutismusverein StillLeben ein „dauerhaftes, wiederkehrendes Schweigen in bestimmten Situationen, obwohl die Sprechfähigkeit vorhanden ist“. Untersuchungen zufolge tritt er bei etwa 0,7 Prozent aller Kinder in Erscheinung, wobei Mädchen den Großteil der Betroffenen ausmachen. Logopäde Markus Junge © Alexander Kloß/Tagesspiegel

Wie finden Eltern einen guten Therapeuten?

Man kann sich schon auf ein gewisses Bauchgefühl verlassen. Ich würde sehr empfehlen, in den ersten ein zwei Stunden auf jeden Fall dabei zu sein, um den Therapeuten gut kennenzulernen. Man merkt relativ schnell, ob sich Therapieerfolge einstellen. Ein zügiges Vorankommen ist sehr wichtig, denn sonst kann sich der Mutismus zuspitzen und die soziale Entwicklung beeinträchtigen.

Wie häufig kommt Mutismus denn vor?

Dazu gibt es sehr unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Generell kommt Mutismus selten vor, viel seltener als Stottern beispielsweise, wobei es in den letzten Jahren ein immer größeres Thema geworden ist. Das kann allerdings unterschiedliche Gründe haben. Mutismus tritt außerdem häufiger bei Mädchen als bei Jungen auf.

Mutismus ist ein psychisches und kein körperliches Problem. Worin liegen die Ursachen dafür?

Es gibt eine Veranlagung zum Mutismus, die vererbt werden kann. Das muss nicht mal unbedingt Mutismus selbst sein, sondern kann auch einfach eine gewisse Zurückhaltung bedeuten, die über die Zeit weg beim Kind verstärkt wird. Zweisprachigkeit ist möglicherweise auch ein Faktor, gerade bei Kindern aus Flüchtlingsfamilien mit traumatischen Erfahrungen.

Ich würde Eltern empfehlen, anfangs bei der Behandlung dabei zu sein um den Therapeuten gut kennenzulernen. Markus Junge

Wie versuchen Sie als Logopäde, ein Kind zum Sprechen zu bewegen?

Am Anfang stehen eine ausführliche Anamnese und Diagnostik. Danach versucht man, irgendwie mit dem Kind oder Jugendlichen zu kommunizieren, egal ob verbal, in Schriftsprache oder mit Gestik und Mimik. Das Ziel ist dann, in möglichst kleinen Schritten einzelne verbale Äußerungen machen zu können. Das kann mit dem Abgeben von Lauten beim Versteckspiel anfangen und geht bis zum normalen Gespräch. Wichtig ist die Überwindung der Hürden. Es gibt auch Tricks, zum Beispiel die Ablenkung von der Angst durch Spiele oder interessante Themen. Das klassische Überreden funktioniert hingegen nicht.

Wie lange dauert die Mutismustherapie in der Regel?

Es sollte auf jeden Fall ein überschaubarer Zeitraum sein. Nach zehn bis 20 Sitzungen sollten man deutliche Fortschritte sehen. Wichtig ist außerdem das Einbeziehen anderer Therapeuten, wenn nötig, zum Beispiel psychologische Therapie und unter Umständen eine psychiatrische Behandlung. Man darf nicht vergessen, dass Mutismus eine ernstzunehmende Angststörung ist, die sich am besten multidisziplinär behandeln lässt.

Welche Ratschläge können Sie Eltern mitgeben, die sich Sorgen über das Thema machen?

Wenn man selbst eine Veranlagung zur Schüchternheit hat, sollte man vermeiden, diese zu verdrängen. Kinder sollten zu selbstbewussten kleinen jungen Menschen erzogen werden und dafür sollte man ihnen alles geben, was sie für diese Entwicklung brauchen. Aber wenn man merkt, dass etwas in die falsche Richtung geht und spätestens, wenn man sich ernsthaft Sorgen macht, sollte man nicht lockerlassen und sich Hilfe holen – selbst wenn man beim Kinderarzt zunächst erfolglos ist. In diesem Fall wäre auch der Gang zu einem spezialisierten Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie sinnvoll.



Und noch ein Hinweis: Sorgen sind vollkommen verständlich und begründet, aber das Kind sollte nie merken, dass man sich als Elternteil Sorgen macht. Das überträgt sich schnell und kann sich negativ auf die Entwicklung auswirken.

Zur Startseite