Christliche Kindererziehung „Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder zumindest noch wissen, wer Noah und Abraham waren“

Weiße Luftballons steigen gen Himmel, hoch über Marienkirche und Fernsehturm. So wie Jesus nach christlichem Glauben an Christi Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren ist. Martin und Katharina Stein aus Wilmersdorf mit ihren beiden achtjährigen Söhnen schauen den Luftballons hinterher. „Wir sind nicht streng gläubig“, erklärt Martin Stein. Ihm sei es aber wichtig, dass seine Kinder lernen, was Glaube bedeutet, sagt der 40-Jährige. „Allein schon, damit sie wissen, warum sie an bestimmten Tagen schulfrei haben“, sagt seine Frau, Katharina Stein, lachend.