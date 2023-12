Wer kennt diesen Mann? Berliner Polizei sucht nach mutmaßlichem Onlinebetrüger

Die Berliner Polizei sucht mithilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Onlinebetrüger. Der Mann soll sich am Telefon gegenüber eines Kontoinhabers als Bankmitarbeiter ausgegeben haben, um angebliche Probleme mit dem TAN-Verfahren zu beheben.

Tatsächlich beabsichtigte der Tatverdächtige jedoch offenbar, Zugriff auf das Online-Banking des Kontoinhabers zu erhalten. Damit soll er eine virtuelle Kreditkarte auf seinem Handy erstellt haben, die er am 23. Januar 2023 mehrfach zur Zahlung in verschiedenen Geschäften einsetzte.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: © Polizei Berlin zwischen 25 und 30 Jahre alt

circa 1,70 bis 1,80 Meter groß

dunkelbraunes bis schwarzes kurzes Haar

Oberlippen-, Kinn- und die Wangen einrahmender kurzer Bart

schwarz-weiße Winterjacke mit Japuze, weiß gefüttert mit Kapuzenfellrand

weinroter Pullover, schwarze Hose, weiße Sneakers mit schwarzen Seitenstreifen

kleine schwarze Brustumhängetasche und schwarzes Mobiltelefon

Die Polizei bittet um Hinweise von Menschen, die den Tatverdächtigen möglicherweise kennen und Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen können.

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes in der Martin-Luther-Straße 105 in Schöneberg unter der Telefonnummer 030 4664-925209, per E-Mail, über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)