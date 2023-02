Wer macht das Rennen in Berlin? Experten wagen Prognosen zur Wahlwiederholung

Am 12. Februar ist es so weit: Berlin geht noch mal wählen. Dann wird auch entschieden, ob die amtierende Bürgermeisterin Franziska Giffey wiedergewählt wird. Momentan führt sie ein Bündnis aus SPD, den Grünen und den Linken an. Aber auch Bettina Jarasch von den Grünen und Kai Wegner von der CDU wollen stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus werden. Wer hat Chancen auf den Wahlsieg und was sind die Strategien der Parteien? In der heutigen Folge unserer Serie „3 auf 1“ geben drei Experten Antworten. (Alle Folgen „3 auf 1“ können Sie hier nachlesen)

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden