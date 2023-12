Wert von 65.000 Euro Berliner Polizei sucht nach Einbruch wertvolle KPM-Vase „La Belle“

Die Berliner Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Geschäft der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM) in Mitte nach einer wertvollen Vase. Dabei bittet sie um Mithilfe.

Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, hatten Unbekannte bereits in der Nacht zu Donnerstag, 16. November, gegen 4.20 Uhr die Scheiben des Geschäfts in der Friedrichstraße 158 eingeschlagen und wertvolle Porzellanstücke gestohlen.

Die Balustervase „La Belle“ wird wie folgt beschrieben: handbemalt mit verschiedenen Blumenmotiven

Wert: circa 65.000 Euro

Höhe: circa 70 cm

Breite: circa 35 cm an der breitesten (bauchigen) Stelle

Gewicht: 2,84 kg

Signatur im Fuß der Vase (siehe Foto): 1/1, Rotes KMP-Zeichen, D Sj n B 999 Die Vase mit Inschrift. © Polizei Berlin

Mit einem weißen VW Golf seien die Tatverdächtigen anschließend geflüchtet. „Der Wagen wurde kurze Zeit später am Schloßplatz in Mitte vor dem dortigen ehemaligen Staatsratsgebäude nach einem Unfall und fahruntauglich aufgefunden“, teilte die Polizei mit. Die Tatverdächtigen hätten vermutlich die Flucht zu Fuß fortgesetzt.

Sie hätten mehrere erbeutete Stücke in dem Auto zurückgelassen. „Das größte und wertvollste Stück, eine Balustervase ‚La Belle‘, haben sie allerdings mitgenommen“, so die Polizei. Nun sucht die Behörde nach dem Stück.

Die gestohlene Vase „La Belle“ im Wert von 65.000 Euro. © Polizei Berlin

Die mit verschiedenen Blumenmotiven bemalte Vase hat laut Polizei einen Wert von etwa 65.000 Euro. Sie ist knapp drei Kilogramm schwer und etwa 70 Zentimeter hoch.

Wer kann Angaben zum Verbleib der Vase „La Belle“ machen?

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach der Vase. Insbesondere will sie wissen, wer zum Tatzeitpunkt mehrere Personen gesehen hat, die mit der Vase vom Schlossplatz weggelaufen sind und möglicherweise in U- oder S-Bahn mit dem wertvollen Stück unterwegs waren. Wer Angaben zur Fluchtrichtung oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen kann, soll sich bei der Behörde melden. Zudem bittet die Polizei um Hinweise zu dem weißen VW Golf oder zum Verkehrsunfall am Schloßplatz.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kriminelle in ein KPM-Geschäft einbrechen und eine wertvolle Vase mitnehmen und die Polizei danach sucht. Erst vor einem Monat meldete die Behörde, dass im April eine Vase im Wert von 9500 Euro aus dem KPM-Store an der Wegelystraße in Charlottenburg entwendet wurde.

Im aktuellen Fall nimmt das Kommissariat für Kunstdelikte des Landeskriminalamts Berlin am Tempelhofer Damm 12 in Tempelhof Hinweise unter der Telefonnummer (030) 4664-944410 oder per E-Mail an LKA444@polizei.berlin.de entgegen. Auch über jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache können Hinweise gegeben werden.