Wetter in Berlin und Brandenburg Frostige Temperaturen und Nebel

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Donnerstag auf frostige Temperaturen und Nebel einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bleiben die Temperaturen tagsüber zwischen minus zwei und null Grad. Im Süden und Westen Brandenburgs warnt der Wetterdienst allerdings vor strengem Frost.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Tag startet mit Werten zwischen minus sechs und minus elf Grad. Im Norden Brandenburgs könnte es durch Nebelnässe am frühen Morgen und in der Nacht glatt werden. Vereinzelt besteht eine Sichtweite unter 150 Metern. Auch tagsüber hält der Dauerfrost an. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und null Grad. Vom Fläming bis in die Niederlausitz bleibt es zunächst wolkenlos, am Vormittag zieht Hochnebel auf.

In der Nacht zu Freitag wird es wieder kälter mit Temperaturen zwischen minus eins und minus drei Grad. Tagsüber ist es weitgehend bedeckt. In der Niederlausitz werden leichter Schneefall oder gefrierender Regen erwartet.

Am Samstag bleibt es bedeckt mit Hochnebel, leichtem Schnee und Regen. Während die Temperaturen am Tag auf zwei bis vier Grad steigen, fallen sie in der Nacht zum Sonntag wieder auf maximal null Grad mit vielen Wolken und zeitweise Schneeregen. (dpa)