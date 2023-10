Wie der Kinderärztemangel bekämpft werden könnte Öffnet das Studium!

Neulich las ich in einer mir nahestehenden Tageszeitung, dass der Vorsitzende der niedergelassenen Ärzt:innen in Deutschland eine Strafgebühr forderte, wenn Patient:innen ihren vereinbarten Termin nicht wahrnehmen. Wenige Tage später brachte der Präsident der Kinderärzt:innen eine Diskussion in Gang, die eine Notdienstgebühr vorsieht, wenn Eltern mit Bagatellen die Notfallambulanzen verstopften. Der Hashtag #PickelAmPo ging viral.