Wie die japanische Jeans nach Berlin kam „Die Leute waren am Anfang total irritiert“

Aufgehängt an Haken, wie ein guter Schinken, reihen sich Jeans nach Jeans. Das Licht ist etwas schummrig, die Wände aus grobem Backstein, im Hintergrund läuft Country Musik. Für das ungeübte Auge sind die meist indigoblauen Hosen kaum voneinander zu unterscheiden. Für Liebhaber des Denim-Stoffs allerdings, hängen hier in einem Souterrain in Berlin-Mitte, Meisterstücke voller Detailreichtum, alle hergestellt in Japan.