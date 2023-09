Wie Frauen unterdrückt werden Freie Wahl zwischen Armut und Misshandlung

Asha Hedayati ist Anwältin für Familienrecht in Berlin. Sie wurde 1984 in Teheran geboren und studierte Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin. Als Rechtsanwältin arbeitet sie seit fast zehn Jahren im Bereich des Familienrechts und vertritt dabei schwerpunktmäßig gewaltbetroffene Frauen in Trennungs-, Scheidungs- und Gewaltschutzverfahren. Am 12. September erscheint ihr Buch „Die stille Gewalt. Wie der Staat Frauen alleinlässt“.