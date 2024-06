Wieder antisemitischer Vandalismus Vermummte beschmieren Berliner Humboldt-Universität mit Hamas-Dreiecken

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte antisemitische Schmierereien an der Humboldt-Universität angebracht. Es handelt sich dabei um umgedrehte Dreiecke in roter Farbe unter dem Schriftzug „HU“, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Auf X veröffentlichten Nutzer Fotos, auf denen die Schmierereien auf mehreren Fassaden und Fenstern zu sehen sind. Die Dreiecke wurden seit dem 7. Oktober mehrfach von der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Videos benutzt, um Angriffsziele zu markieren.

Laut Polizei soll ein Zeuge fünf vermummte Personen gegen 2.15 Uhr an der Kreuzung Universitätsstraße, Georgenstraße dabei beobachtet haben, wie sie die Schmierereien anbrachten. Im Anschluss sollen die mutmaßlichen Vandalierer in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten die Tatverdächtigen nicht mehr auffinden. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Farbschmiererei mit politischem Hintergrund.

Das Institut für Sozialwissenschaften war vor wenigen Wochen von propalästinensischen Studierenden besetzt worden. Dabei wurde das Gebäude stark beschädigt. Zahlreiche Wände im Inneren wurden mit Schmierereien bemalt – auch mit dem roten Dreieck. Die Universität geht von einem Schaden von etwa 150.000 Euro aus. Das Gebäude ist deswegen momentan geschlossen. (Tsp, mit dpa)