Wiederholt zur Berlin-Wahl Mein Vertrauensvorschuss ist gefragt – aber wem soll ich ihn geben?

Geht es Ihnen wie mir? Wissen Sie auch nicht, wen Sie am 12. Februar wählen sollen? Eigentlich ist die Wahlwiederholung in Berlin ein Geschenk, und ich frage mich, warum das nicht immer so gemacht wird: Als Wählerin und Wähler darf man gucken, ob sich die Regierungsparteien annähernd an das hielten, was sie vor der Wahl versprochen haben, und bekommt die Möglichkeit, sie nach einer einjährigen Probezeit zu entlassen oder weitermachen zu lassen. Das hätte zumindest einen großen gesundheitlichen Vorteil: Herz-Kreislauf-Probleme, die durch schlechte Politik ausgelöst werden, wären immer nur auf ein Jahr angelegt.

