„Willy Brandt hatte immer Respekt vor Frauen“ Journalistin Heli Ihlefeld und ihr Leben mit dem Kanzler

Ein Frauenwohnprojekt in Kreuzberg. „Das Tor öffnet sehr langsam. Haben Sie Geduld! Dann bitte rechts zum Fahrstuhl“, sagt Heli Ihlefeld durch die Gegensprechanlage. Minuten später stehen wir uns in ihrer Wohnungstür gegenüber.

Ich hatte die 88-Jährige wenige Tage zuvor bei einem Screening der RBB-Serie „Willy – Verrat am Kanzler“ kennengelernt. In der vierteiligen Doku-Serie ist die ehemalige Journalistin eine der Frauen, die aus weiblicher Sicht die Geschehnisse um Bundeskanzler Willy Brandt zur Zeit der Guillaume-Affäre kommentieren.

Sie waren in Bonn Hauptstadt-Korrespondentin, arbeiteten als persönliche Mitarbeiterin von Bundestagspräsidentin Annemarie Renger und später als Gleichstellungsbeauftragte für die Telekom. 1999 erhielten Sie das Bundesverdienstkreuz für Ihr Engagement für die Chancengleichheit von Frauen und Männern. Trotzdem kennt eine breitere Öffentlichkeit Sie vor allem als Geliebte von Willy Brandt. Stört Sie das?

„Geliebte“ ist falsch. Das klingt nach wartender Frau am Fenster. Ein unmöglicher Ausdruck für die Freundschaft, die ich mit Willy Brandt hatte! Das hat mich am meisten getroffen.

Heli Ihlefeld (rechts im Bild), frühere Journalistin und Ex-Geliebte von Willy Brandt, mit Interviewerin Aline von Drateln. © Aline von Drateln

Sie waren eine verheiratete junge Frau, die sich aus Begeisterung für Brandt in der Wählerinitiative von Günter Grass engagierte. Brandt war 22 Jahre älter als sie und angehender Bundeskanzler. Was ist der Unterschied zwischen Machtmissbrauch und der Beziehung, die Sie mit Brandt verband?

Ein ganz großer Unterschied! Brandt hatte immer Respekt vor Frauen. Nie hätte er irgendetwas gegen meinen Willen gemacht oder irgendjemanden zu etwas überredet. Ich hätte mich im Übrigen auch nie überreden lassen. Wir hatten vor allem viele Gespräche, weil er sehr an Frauenpolitik interessiert war und es ja da keine Berater dafür gab!

Übrigens auch mit vielen anderen Frauen, wie Wibke Bruhns, mit der ich später eng befreundet war und mit der er ein rein platonisches Verhältnis hatte. Brandt war ein sehr kluger Mensch, der das ganze Männergeschwätz um sich herum irgendwann auch mal leid war.

Worte machen einen Unterschied. So wie die „Geliebte“ passiv agierend klingt und der „Liebhaber“ aktiv. Hilft gendern bei der Gleichstellung von Frau und Mann?

Natürlich. Allerdings habe ich es neulich mal vergessen und wurde von einer anderen Frau deshalb gerügt. Da dachte ich nur: „Weißt Du, was ich alles für den Feminismus erreicht habe?“ Gendern ersetzt kein Handeln.

Wie kann man sich das Leben einer jungen Journalistin in der BRD der 60er-Jahre vorstellen?

Bonn war eine kleine Bundeshauptstadt, in der jeder jeden kannte. Bei Franz Josef Strauß wusste jede, dass der bei Sitzungen unterm Tisch gerne ungefragt anfing zu füßeln. Henri Nannen hatte in Bonn eine Wohnung für die „Stern“-Redaktion, in der wir oft Politiker zu Gesprächen trafen. Natürlich waren auch Sekretärinnen dabei. Eine kam einmal zu mir und sagte: „Kann sich bitte mal jemand anderes neben Strauß setzen?“ So war das ständig! Schon damals hätte #Metoo beginnen müssen.

Hat Franz Josef Strauß auch Sie sexuell belästigt?

Allerdings. Ich war gerade Korrespondentin für die Münchener „Abendzeitung“ geworden und musste von Bonn zur Redaktion. Mein späterer Ehemann, der Journalist Hermann Otto Bolesch, brachte mich zum Bahnhof. Dort trafen wir Strauß und begrüßten ihn. Ich unterhielt mich noch mit meinem Freund am Bahnsteig und betrat mein Schlafwagenabteil erst, als der Zug schon losgefahren war.

Da saß Franz Josef Strauß auf meinem frisch gemachten Bett, in jeder Hand eine Flasche Bier! Er wolle mich zu einem Nachttrunk einladen, sagte er. Ich nahm ihm eine Flasche ab und lotste ihn damit auf den Gang und stieß dort mit ihm an. Später konnte ich mich dann ungestört zurückziehen.

Auch der deutsche Geheimdienst hat Ihre Rolle als Frau ausgenutzt: Brandt stürzte im Mai 1974 über die Guillaume-Affäre. Die Sicherheitsbehörden lancierten, Guillaume könne berichten, er habe Brandt Frauen „zugeführt“, um den Bundeskanzler erpressbar zu machen. Als Beweisstück sollte ein Zettel mit Namen dienen. Das sollte Brandt untragbar machen.

Dieser Zettel war ein Fake! Ich habe ihn damals gesehen: ein Wisch, auf dem ein einziger Name gedruckt war – meiner. Als Beweisstück! Mit diesem Betrug wollte der Geheimdienst von seinem Versagen ablenken, wissentlich einen Spion in Brandts Nähe gelassen zu haben, um ihn zu beobachten.

„Eine liebe Freundin, die nicht verdient hat, in diesem Zusammenhang genannt zu werden“, sagte Brandt dazu. Er war immer ein absolut authentischer und ehrlicher Mann.

Heli Ihlefeldt im Gespräch mit Willy Brandt. © © Privatarchiv Heli Ihlefeldt/Bruno Waske

Hat er Sie während des Skandals jemals kontaktiert und gefragt, wie es Ihnen damit geht?

Nein. Ich habe ihn danach nur noch einmal wiedergesehen, bei einem gemeinsamen Mittagessen. Damals sagte er zu mir: „Es war ein Fehler, zurückzutreten. Aber ich war zu erschöpft von dem Wahlkampf und den politischen Umständen.“

Wie haben Sie damals die Tatsache erlebt, dass Sie fast die einzige Frau unter den Hauptstadt-Journalisten waren?

Der Neid meiner männlichen Kollegen damals war schlimm. Jedes Mal, wenn ich zum Bundeskanzler gerufen wurde, unterstellte man mir unlautere Mittel, nur weil ich eine junge, attraktive Frau war und als Journalistin natürlich jede Gegebenheit nutzen musste, um mit dem Bundeskanzler zu sprechen. Die patriarchalische Anspruchshaltung ist bis heute tief verwurzelt. Bis heute werden Töchter oft anders erzogen als ihre Brüder. Ich fand das als Kind unerträglich, dass ich mehr im Haushalt helfen musste als mein Bruder.

Heli Ihlefeld, geboren 1935 in Hannover, studierte Soziologie und Volkswirtschaftslehre, bevor sie in den 1960er-Jahren Bonner Korrespondentin der Münchener „Abendzeitung“ und Reporterin beim „Stern“ wurde. Auch als Autorin („Auf Augenhöhe oder wie Frauen begannen, die Welt zu verändern“) beschäftigte sie sich mit dem Thema Gleichberechtigung. In dem Buch „Willy Brandt: Auch darüber wird Gras wachsen“ trug sie Geschichten und Zitate aus Brandts Bonner Zeit zusammen.

Wäre die Welt mit mehr Frauen an der Spitze eine bessere?

Davon bin ich heute wirklich überzeugt. Ich bin 100 Prozent für Parität. Das fällt doch auch jetzt in Kriegszeiten auf: Eine UN-Untersuchung hat jüngst dokumentiert, dass Friedensverhandlungen nachhaltiger sind, sobald Frauen bei den Verhandlungen dabei sind. Und ich meine nicht als Sekretärin.

Darum ist die Wahrscheinlichkeit auch viel geringer, dass von einem demokratischen Staat ein Krieg ausgeht. Weil Mütter die Partei abwählen würden, die ihre Söhne einziehen wollen.

Auch deshalb bin ich überrascht, dass so viele Frauen AfD wählen. Eine demokratiefeindliche Partei, die die Rechte der Frauen einschränken will. Übrigens ist auch der Kapitalismus eine Idee der Männer. Ein reines Machtspiel. Geld wurde als Tauschmittel erfunden. Im Kapitalismus geht es aber darum, Geld anzuhäufen, um zu zeigen, wer der Größte ist.

Dass in den 80er-Jahren die Bundesunternehmen Post und Bahn privatisiert werden mussten! Dinge, die vorher für alle da waren und gut funktioniert haben. Dann kam ein Herr Kohl und hat’s den Amerikanern nachgemacht. Bei unserem Gesundheitswesen ist man gerade auf dem besten Weg, den gleichen Fehler zu machen.

Aus Amerika kommt auch Popkultur. Frauen wie Taylor Swift haben sich selbstbewusst aus Knebelverträgen befreit, lassen sich aber vom Look freiwillig in eine doch eigentlich längst überwundene sexualisierte Mode zurückdrängen.

Für mich ist das der Ausdruck des fehlenden Selbstbewusstseins der Frauen. Sie haben ihre Rolle noch nicht gefunden. Auch, weil ihnen die Vorbilder fehlen. Viele Stars aus meiner Zeit haben sich im Alter versteckt.

Auf Instagram präsentieren sich junge Frauen neuerdings als #Tradwives: Hausfrauen, die bewusst auf eine eigene Karriere verzichten und stattdessen das Tauschgeschäft propagieren, ihre Schönheit gegen seinen Reichtum. Ist das schlau?

Nein. Das ist nuttig. Solange der Mann die Frau rausschmeißen kann, um sich die nächste zu nehmen, ist sie doch nicht frei. Auf Augenhöhe mit den Männern kommen Frauen nur durch finanzielle Unabhängigkeit.

Sie haben sich vehement für ein Kopftuchverbot ausgesprochen. Warum?

Weil die Verantwortung für sexuelle Belästigung den Männern mit dem Kopftuch abgenommen wird.

Meine heranwachsende Tochter weigert sich, im Schwimmbad ein Bikini-Oberteil zu tragen. Das fühlt sich für mich nicht richtig an, obwohl ich keine Argumente dagegen finde. Hat sie recht, dass ich mich verhalte wie ein Mann, der seiner Frau das Kopftuch befiehlt?

Sie könnten ihr erklären, dass sie den Gefahren noch nicht gewachsen wäre, falls Männer übergriffig werden. Wir Frauen müssen diese Stärke oft erst entwickeln. Man kann den Frauen leider nicht ersparen, dass sie in Gefahren kommen und sich dann wehren müssen. Das muss jede von uns im Laufe ihres Lebens lernen.

Wenn Sie Königin von Deutschland wären, was würden Sie ändern?

Alles, wirklich alles gehört auf den Prüfstand. Man muss überall hingucken, wo Benachteiligung entsteht: Ehegattensplitting. Abtreibungsgesetz. Allein, dass der Teil des Bruttosozialprodukts, den Frauen durch ihre Hausarbeit erbringen, überhaupt nicht beziffert wird, ist doch unmöglich! Keiner macht da mal einen Vorschlag. Es ist sehr bequem, das Leben so zu übernehmen, wie es ist. Aber unser gesamtes Fundament steht auf Füßen, bei dem Frauen nicht als Gleichgestellte vorgesehen waren.

Wäre das gerade jetzt eine gute Idee, die ganze Welt umwälzen zu wollen? Alle sind ohnehin gerade so nervös und drehen schon durch, wenn sie irgendwann einmal die Heizung auswechseln sollen.

Gerade jetzt brauchen wir einen Politiker oder eine Politikerin, die mit einer Vision kommt, wie unsere Welt neu zu gestalten ist. Denn so wie sie ist, geht sie den Bach runter!

Doku über Willy Brandt Zum 50. Jahrestag der Guillaume-Affäre wird die vierteilige RBB-Fernsehdokumentation „Willy – Verrat am Kanzler“ am 6. Mai um 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Sie ist außerdem in der ARD-Mediathek abrufbar.

Ist also diese unsichere Zeit eine Chance für mehr Gerechtigkeit?

Absolut! Mit Trump haben wir ein ganz konkretes Beispiel, wie es nicht weitergehen darf. Besser als das Affentheater kann man es doch nicht zeigen, wie es komplett in die falsche Richtung läuft. Man muss nur hingucken!

Das Online-Netzwerk „Palais Fluxx“ hat gerade mit der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes eine Werbekampagne für Frauen ab 47 gestartet. Denn tatsächlich bleiben in Deutschland Stellen eher unbesetzt, als dass eine ältere Frau den Zuschlag erhält. Die Vorurteile lauten: kein Interesse an IT-Fortbildungen und Krankschreibungen aufgrund von Wechseljahre-Beschwerden.

Die Gründe zur Diskriminierung von älteren Frauen sind genauso unsinnig wie die von jungen Frauen. In meinen Wechseljahren war ich auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit. Ich hatte Erfahrung und die Achtung von Kollegen. Ich glaube, dass vielen Frauen auch eingeredet wird, dass sie große Beschwerden kriegen.

Für mich war es eine Befreiung, keine Regel mehr zu haben. Da hatte ich immer so Kopfweh. Viele Frauen entdecken gerade in dieser Lebensphase neue Kraft. Viele Männer sind dagegen selbst in ihrem System gefangen. Weil sie ihre Gefühle verschenkt und an Frauen delegiert haben. Deshalb lassen sie sich am Ende ihres Lebens in den Aufsichtsrat wählen.

Wären Sie heute gerne noch mal eine junge Frau?

Ich war ein traumatisiertes Kriegskind. Insofern haben es die Frauen heute leichter. Aber die Welt ist komplizierter geworden und die Verantwortung, die wir übernehmen müssen, damit größer. Da kommt viel auf sie zu. Und dieser Verantwortung sollte sich wirklich keine entziehen.

Frau Ihlefeld, ich danke Ihnen für das Gespräch. Meine letzte Frage stelle ich als Frau, nicht als Journalistin: War Willy Brandt eigentlich auch im Bett ein Frauenversteher?

(Ihlefeld lacht laut auf) Oh Gott! Dazu sage ich nichts. Machen Sie mal das Aufnahmegerät aus.

Als mich Heli Ihlefeld später zur Tür begleitet, erzählt sie, dass sie die kommenden Monate wieder auf Naxos verbringen wird, wo sie ein Haus besitzt und auch ihre Tochter lebt.

„Noch kann ich alleine reisen. Aber seit ich vom BER fliegen muss, ist es sehr nervig geworden. Und dann heißt dieser schreckliche Flughafen auch noch Willy Brandt! Das hat er nicht verdient.“