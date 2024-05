„Wir sind alle ballaballa“ Berliner Autor Marcus Werner hat ein Buch über Deutschland geschrieben – und was alles schiefläuft

Deutschland geht den Bach runter. Das sagt zumindest der Berliner Moderator und Autor Marcus Werner in seinem neuen Buch „Wir dürfen jetzt nichts überstürzen! 40 Gründe, warum Deutschland abschmiert“. Diese Gründe heißen aber nicht Klimakrise, Krieg oder Inflation, sondern: Rechtschreibwahn, falsche Mülltrennung und ungemütliche Nachtzüge. In jedem der insgesamt sogar 42 Kapitel beschreibt Marcus Werner eine deutsche Gepflogenheit, die aus seiner Sicht dazu führt, dass Deutschland längst nicht mehr an der Weltspitze steht - egal, in welcher Hinsicht.