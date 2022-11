Wo ist Alexander Scherdt? Berliner Polizei sucht mit Bildern nach vermisstem Mann aus Zehlendorf

Die Berliner Polizei sucht mit zwei Bildern nach einem Mann aus Zehlendorf. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wird der 37-jährige Alexander Scherdt seit Anfang Oktober vermisst.

Laut Polizei hat sich Scherdt zuletzt in der Gemeinde Büsum im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein aufgehalten. Am 5. Oktober soll er nach den bisherigen Ermittlungen einen Tagesausflug mit dem Schiff von Büsum nach Helgoland und zurück unternommen haben. Seither gibt es von ihm kein Lebenzeichen mehr. Er habe sich zuletzt psychisch auffällig verhalten, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler bitten nun um Mithilfe: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben? Wer hat Alexander Scherdt seit Anfang Oktober im Bereich Büsum gesehen?

Personenbeschreibung • ca. 36 bis 40 Jahre alt • etwa 175 bis 180 cm groß • leicht korpulent • kurz rasierte Haare • Brillenträger • Bekleidung: vermutlich ein schwarzer Wintermantel

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer 030-4664912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Meldungen sind auch bei anderen Polizeidienststellen oder der Internetwache der Polizei Berlin möglich.

