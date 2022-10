Wohnen über der Autobahn Architekt: Auf der gedeckelten A100 könnte ein grünes Quartier entstehen

In Berlin fehlt es an Parks und auch an Wohnungen – und weil immer mehr Baugrund auf Grünflächen und Brachen entsteht, verschlechtert das die Klimabilanz der Stadt und heizt diese auf. Der Architekt und frühere BDA-Chef Andreas Becher hat nun einen Ausweg aus diesem Dilemma vorgeschlagen: „Ein neuer autofreier Volkspark mit Wohnungen über der A100 – und das klimaneutral.“ Die Pläne stellt sein Büro kommenden Dienstag auf der Münchener Immobilien-Messe „Expo-Real“ vor.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden