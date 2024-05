Würge-Challenge unter Schülern „Nicht jede Verrohung hat mit Social Media zu tun“

Kennen Sie den Film „Gesichter des Todes“ aus dem Jahr 1978? Dieser als Dokumentation anmutende Film beinhaltet eine Ansammlung diverser Todesszenen. Gezeigt wird, wie Menschen oder Tiere durch Unfälle oder Angriffe ums Leben kommen. Ein Teil davon stammt von „realen“ Kameraaufnahmen, ein Teil sind inszenierte Szenen.

Aufgrund seiner expliziten Gewaltdarstellungen wurde dieser Schockbilder-Zusammenschnitt in über 40 Ländern verboten. Ganz ohne Internet verbreitete er sich auf VHS-Kassette und wurde ein weltweiter Underground-Bestseller. Noch in den 90ern oder Nullerjahren galt das Anschauen dieses Films als eine Art Mutprobe für Pubertierende.

Bei Mutproben geht es um soziale Anerkennung

Sie konnten damit beweisen, wie hart sie waren. Im Idealfall hielt man sich als junger Zuschauer dann lieber doch die Augen zu oder verließ trotz Gruppendrucks das Zimmer – sobald irgendwer, irgendwo aus der Schublade des großen Bruders eine Kopie des „verbotenen Films“ zog.

Saara von Alten ist Redakteurin beim Tagesspiegel. Als gebürtige Berlinerin weiß sie, auf welche „Challenges“ sie ihre Kinder bald vorbereiten wird.

Eine weitere, seit Jahrzehnten bekannte Teenager-Mutprobe, sind Ohnmacht-Spiele. Dabei halten die Teilnehmer die Luft an oder würgen sich gegenseitig, bis ihnen schwarz vor Augen wird. In 99 Prozent der Fälle bemerken die Jugendlichen nach wenigen Sekunden, dass sie eine gefährliche Dummheit begehen und hören schnell damit wieder auf. Im Idealfall schreitet eine Person ein.

Eltern sollten noch vor der Pubertät über gefährliche Trends mit ihren Kindern sprechen. Saara von Alten, Tagesspiegel-Redakteurin

Nicht so in einer Grundschule in Berlin-Kreuzberg, in der vergangene Woche nach einer heute sogenannten „Blackout-Challenge“ ein Mädchen bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Warum die Teilnehmer die gefährliche Aktion nicht rechtzeitig stoppten, muss unbedingt untersucht werden.

Teenager neigen zu riskantem Verhalten

Doch wie ließe sich in Zukunft so etwas verhindern? Was als einzige Maßnahme nicht hilft, ist ein Fingerzeig auf die „bösen sozialen Medien“. Undiskutabel ist, dass Tiktok die Verbreitung solcher Inhalte verhindern muss. Aber in dem Fall bestreitet die Plattform, daran beteiligt gewesen zu sein. Das Beispiel um den zensierten Schockklassiker aus dem Jahr 1978 sowie diverse andere altbekannte Ohnmacht-Spiele zeigen, dass auch ohne Internet gefährliche Trends unter jungen Menschen kursieren.

Unfälle, gar Todesfälle gab es auch schon in den 80ern oder 90er Jahren. Nicht zuletzt fällt unter dem Stichwort gefährlicher Jugendtrend auch die Verbreitung von halluzinogenen Drogen, unter deren Einfluss die Unfallgefahr besonders hoch ist.

Das Problem wäre also selbst dann nicht gelöst, wenn man den Jugendlichen bis zur Volljährigkeit ihre Smartphones wegnehmen würde. Wer Kinder hat, die in einer Großstadt wie Berlin aufwachsen, der sollte bis zur Erreichung der Pubertät mit ihnen über diverse Lebensgefahren gesprochen haben. In etwa so, wie man es auch bei der Verkehrserziehung tut.

Nur Not, die Augen schließen. Teenager müssen lernen, sich selbst vor Gefahren aus dem Netz zu schützen. © Getty Images/iStockphoto

In jungen Jahren ist das Gehirn allerdings noch nicht ganz ausgereift. Teenager neigen deshalb zu riskantem Verhalten, besonders wenn sie sich in sozialen Gruppen eine Rolle erarbeiten wollen. Dennoch müssen sie früher oder später lernen, dass sie nicht bei jeder Dummheit, die ihre Peer Group anrichtet, mitmachen müssen. Das ganze nennt sich Reflexion. Eltern können sie hierbei nur begleiten, ihnen die wichtigsten Informationen mitgeben und ihnen als Antwortgeber beiseite stehen.

Zum Glück geht das oft genug gut. Eine Studie der Harvard Universität hat vor einigen Jahren sogar belegt, dass das Anschauen des Films „Gesichter des Todes“ bei den studentischen Probanden keine Traumatisierung hervorgerufen hat. Die wahren Gefahren lauern vielleicht also doch im echten Leben. Und hier ist es ziemlich unverständlich, warum die Kinder der Berliner Grundschule keine Hilfe geholt haben. Die Gründe dafür könnten aber ganz woanders als im digitalen Raum liegen.