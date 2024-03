„Wusste von Anfang an, dass ich nachhaltig Mode machen möchte“ Warum eine Berliner Modedesignerin mit Stoff Tetris spielt

Modedesignerin Natascha von Hirschhausen hat noch viel zu tun. Am nächsten Tag wird in ihrem Store auf der Friedrichstraße ein Event stattfinden, indem es um Nachhaltigkeit in der Mode geht. Bar, Workshop und Paneltalk müssen noch vorbereitet werden. Gerade sitzt die 34-jährige Wahlberlinerin auf einem Hocker in ihrem Laden, vom Stress merkt man ihr wenig an.