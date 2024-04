Zahlen haben sich seit 2017 verdoppelt Deutlich mehr Wohnmobile in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg gibt es immer mehr Wohnmobile. Zu Jahresbeginn waren es in der Hauptstadt etwas mehr als 19 000 und in Brandenburg fast 23 300, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Vor allem in Brandenburg wuchs die Zahl in den vergangenen Jahren deutlich an: Anfang 2017 waren dort nur 9635 Wohnmobile angemeldet (Berlin 10 519).