Der wohl bekannteste Radweg Deutschlands wird nur wenige Tage nach seinem Entstehen seit Donnerstagmorgen wieder entfernt. Die auf den Gehweg in der ruhigen Leo-Baeck-Straße aufgemalte Radspur gelangte zur Berühmtheit, weil Radfahrer im Zickzack rechter Winkel an den Straßenbäumen entlang geführt wurden. Nun soll die beauftragte Firma die weiße Farbe noch in dieser Woche wieder entfernen.

Das hatte der Bezirk Steglitz-Zehlendorf am Mittwoch beschlossen. Kosten für den Bezirk entstünden deswegen keine, heißt es aus dem Bezirksamt. Ob die Markierung auf alternative Art und Weise wieder aufgetragen werde, sei noch unklar.

Im Juni waren Elternvertreter der nahegelegenen Schweizerhof-Grundschule in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) erschienen und hatten um die Kennzeichnung eines Radwegs auf dem Bürgersteig gegenüber dem Heinrich-Laehr-Park gebeten, damit die Nachwuchs-Radler dort besser geführt werden. In der ruhigen Tempo-30-Zone müsste eigentlich kein Radweg angelegt werden.

Die beauftragte Firma hatte ihre Aufgabe dann etwas zu formal wahrgenommen. Bei Google Maps war der Weg bereits als "Sehenswürdigkeit" markiert worden.