Zu Besuch im Kreativzentrum in Kreuzberg Eine Villa für Hunde, Kinder, Künstler

Emma liegt entspannt auf dem Teppich. Eine kleine Hand nähert sich ihr: „Emma, du bist ja ganz kuschelig!“ ruft Maret. Die beiden machen bei der Hunde-AG in der gelben Villa mit, Emma als Therapie-Hund und Maret als Kurs-Teilnehmerin. Die Grundschülerin lernt dank dem Labrador, dass Hunde eine eigene Art der Kommunikation haben oder wie man sich den Tieren gegenüber am besten verhält.

Während Emma auf dem Boden liegt, malen die Kinder ihre Umrisse nach, benennen einzelne Gliedmaßen. „Wie nennt man den Hundeschwanz noch?“ fragt Hundetherapeutin Sophie Doll in die Runde. „Rute“, weiß Lotta. Später holt Doll eine Art Glücksrad raus, dass Emma mit ihrer Pfote betätigt, die Kinder freuen sich.

Im aktuellen Schuljahr ist Emma jede Woche eine Stunde lang mit ihrer Halterin in dem Kreuzberger Kreativ- und Bildungszentrum zu Gast. Das Programm der Einrichtung möchte Kinder und Jugendliche abholen und richtet sich nach deren Wünschen und Bedürfnissen. „Angebote mit Tieren werden immer nachgefragt,“ erklärt Projektmanager Sven Erdtling. „Aber auch die Kurse zum Werken sind schnell ausgebucht.“

Die Werkzeuge im Werkraum hängen säuberlich über dem Holztisch, an diesem Tag gibt es hier keinen Kurs. Ein Stockwerk drüber läuft aber gerade ein Keramikkurs, Kursleiterin Petra Staguhn zeigt, wie man Farbe richtig aufträgt. Manche töpfern Schildkröten, andere eine Schüssel oder Eichhörnchen.

Schülerin Laura hat sich jedoch für ein Pferd entschieden, sie hat es bereits blau angemalt, es soll eine orange Mähne bekommen, einen Namen hat es auch schon: „Das Pferd heißt Sabrina“, sagt sie. Ein paar Räume weiter lernen Jona und Hanna bei Musikerin Hada Mateo gerade das Schlagzeug kennen, sie trommeln drauf los, einen Rhythmus kann man noch nicht erkennen, aber das wird noch, ist sich die Kursleiterin sicher.

Es ist ein Mittwochnachmittag im Herbst, an dem sich Berlin von einer untypisch goldenen Seite zeigt: Die Sonne scheint, helles Laub sammelt sich vereinzelt im Garten um die gelbe Villa, auf Holzbänken sitzen ein paar Erwachsene, Eltern die auf ihre Kinder warten.

Die vanillegelben Kacheln, die die Außenfassade der acht Stockwerke schmücken, geben dem Gebäude unweit des Viktoriaparks nicht nur seinen Namen – sie wirken auch einladend und fröhlich. Genau wie der helle Eingangsbereich. Ein paar Schritte weiter liegt das „Herz“ der Gelben Villa: die Milchbar. Hier backt Asiye Yaman frische Crêpes, der Geruch hängt appetitanregend in der Luft. Durch ein kleines Fenster zum Garten dürfen sich die Kids ihre kleine Stärkung abholen.

„Es geht nicht nur darum, etwas zu lernen oder zu arbeiten, sondern auch seinem Körper etwas Gutes zu tun,“ erklärt Stefan Koepcke. Duftende Mehlspeisen sind dafür in der Tat ein adäquates Mittel. Koepcke kennt die Gelbe Villa vermutlich besser, als jede:r andere Mitwirkende. Er ist seit 18 Jahren hier, hat das Haus mit aufgebaut und kümmert sich um Fundraising und PR ­– also auch darum, dass Geld für die vielen Angebote und Projekte da ist.

Die Villa wurde von der Hamburger Stiftung Jovita ins Leben gerufen, ihr Ziel ist die kreative Förderung von Kindern und Jugendlichen. Gelder für die einzelnen Projekte und Mitarbeiter:innen müssen immer wieder neu beantragt werden – Koepckes Job.

Das Programm der Gelben Villa ist Nachmittags für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren geöffnet. Die Kursangebote kann man sich Online ansehen und sich dort auch kostenlos anmelden. Die Laufzeit der Kurse erstreckt sich in der Regel über ein Schulhalbjahr. Es werden auch Kurse in den Schulferien angeboten, dann meistens halb- oder ganztägig.

Das Kreuzberger Kreativ- und Bildungszentrum liegt an der Wilhelmshöhe 10 in 10965 Berlin.

Das Vormittagsprogramm versteht sich als Erweiterung von Schule und Unterricht: Es werden Projektwochen in den Räumlichkeiten durchgeführt. Dabei treffen sich die angemeldeten Klassen jeweils eine Woche lang in der Gelben Villa, um an einem bestimmten Thema zu arbeiten. Es geht darum, einen neuen Blickwinkel auf den Schulstoff zu erhalten und und dabei neue, hoffentlich spannende Erkenntnisse gewinnen.

Einmal, erzählt Koepcke, hätten Schüler draußen einen toten Vogel gefunden - woraufhin der Kursleiter, ein Naturwissenschaftler, spontan das Tier zum Gegenstand ihrer Biologie-Projektwoche gemacht habe. „Unter dem Mikroskop wurde das Tier untersucht, die Kinder fanden heraus, dass es vermutlich an Milbenbefall verstorben ist.“ In der Werkstatt habe man dem Vogel nach den Untersuchungen dann einen kleinen Sarg gebaut und ihn feierlich beigesetzt.

In der Gelben Villa arbeitet man Interdisziplinär, es gibt keinen Lehrplan, der die Neugierde oder Kreativität der Kinder eingrenzt. „Ich komme vom Theater,“ sagt Michael Raj Kunsmann, seit letztem Jahr Geschäftsführer des Hauses, „und ich sehe alles als Bühne, auf der man spielen kann.“

Die 12. lange Nacht der Familie

Die 12. lange Nacht der Familie findet am Sonnabend, den 8. Oktober 2022 statt. Das diesjährige Motto der Familiennacht ist „Füreinander miteinander in Berlin“. Das Ziel der Familiennacht ist es, Impulse für die Vernetzung von Familien in der Großstadt zu geben, aber auch die vielfältigen Möglichkeiten und Institutionen zu zeigen, die das Familienleben in Berlin so bunt machen. Es sind 140 Veranstaltungen in und um Berlin geplant. Für einige muss man sich vorher anmelden, für viele aber auch nicht. Das Eröffnungsfest findet in der Alten Mälzerei Lichtenrade im Bezirk Tempelhof-Schöneberg statt.



IN DER GELBEN VILLA

Auch die gelbe Villa nimmt an der langen Nacht der Familie teil, im Garten soll ab 17 Uhr gegrillt werden und in der Villa wird unter anderem Actionpainting angeboten, es gibt eine bunte Druck- und Stempelwerkstatt und einen herbstlichen Laternen- und Lampenbastelworkshop, beendet wird der Abend mit einer Klangreise.



KREUZBERGER KINDERSTIFTUNG

Auf dem Gelände der Kreuzberger Kinderstiftung (Ratiborstraße 14a, 10999 Berlin; barrierefrei) gibt es von 17 bis 21 Uhr ein Programm mit Laternenbasteln, Jonglage, dem Herstellen von Bienenwachstüchern, einem Lagerfeuer mit Gesang, Stockbrot und Geschichten hören. Wenn es dämmert, startet die „Glühwürmchen-Tour“: Kanu fahren auf dem Landwehrkanal (ohne Anmeldung).

MÄRCHEN AUS SÜDAMERIKA

Im Haus der Nachbarschaft (Straße am Schoelerpark 37, 10715 Berlin/Charlottenburg-Wilmersdorf wird Kindern ab sechs Jahren um 17 Uhr das Märchen „Die Abenteuer des Indio Kanassa“aus dem Norden von Südamerika geboten, erzählt von Maria Mägdefrau. Die Zuschauer wirken als Musiker mit – anschließend können die Kinder das Märchen spielen.



WILDE RÜBE IN NEUKÖLLN

Die „Wilde Rübe – Pädagogisch betreuter ökologischer Spielplatz“ an der Wildenbruchstraße 25 in Neukölln lädt Kinder ab sechs Jahren ein, von 16 bis 20 Uhr Stockbrot und Suppe vom Lagerfeuer zu genießen und die „berlinweit wohl einzigen Bezirkamtsschweine Falko und Andreas“ zu besuchen. Auch einen Einblick in das nächtliche Kaninchenhaus wird es geben. Außerdem im Angebot: Kerzen ziehen und selbstgemachte Marmeladen probieren (ohne Anmeldung).

WALDSCHULE, RBB, RAW

Die Waldschule Bogensee lädt zu einer Abendwanderung um den Liepnitzsee ein, der RBB öffnet seine Pforten im Sendehaus an der Masurenallee und bietet Führungen an, auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain wird gesprayt und geskatet und die Kunstschule Lichtenberg bietet Mitmachtheater.

Das gesamte Programm der langen Nacht der Familie gibt es auf Familiennacht.de