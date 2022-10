Zu schnell und betrunken Autofahrer ohne Führerschein verursacht Unfall in Berlin

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein 29-jähriger Autofahrer in Britz einen schweren Auffahrunfall verursacht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann war gegen 0.30 Uhr zu schnell auf der Bundesautobahn 100 Richtung Wedding unterwegs.

An der Anschlussstelle Buschkrugallee verließ er die Autobahn und fuhr auf den Wagen eines 41-jährigen auf, der an einer roten Ampel wartete. Das Auto des 41-Jährigen wurde durch den Aufprall gegen den Wagen eines 37-Jährigen geschleudert, der wiederum auf ein weiteres Fahrzeug vor ihm stieß.

Der 41-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und konnte vor Ort durch die Rettungskräfte behandelt werden. Seine 28-jährige Begleiterin wurde schwer am Oberkörper verletzt.

Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte einen Atemalkoholwert von zwei Promille und besaß zudem keinen gültigen Führerschein. Die Polizei entließ ihn nach der Blutabnahme wieder. Bis etwa 2:30 Uhr blieb der Unfallort wegen der Reinigungsmaßnahmen gesperrt.

Durch den Auffahrunfall ist ein großer Sachschaden entstanden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt nun.

