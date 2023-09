Zu viele Tiere in Seerosenteich Bezirksamt Berlin-Mitte bietet Goldfische zur Adoption an

Zu viele Fische für den Teich, starker Regen und hohe Temperaturen: In den vergangenen Wochen hat sich die Situation für die Fische im Seerosenteich im Volkspark am Weinbergsweg in Berlin-Mitte verschlechtert. Der Sauerstoff im Wasser wurde knapp.

Deshalb hat das Bezirksamt zusammen mit Polizei und Feuerwehr einige Fische aus dem Teich entnommen und frisches Wasser aufgefüllt, damit der Teich nicht umkippt. Jetzt suchen einige Goldfische und Karauschen noch ein neues Zuhause, wie das Bezirksamt am Montag mitteilte.

Am Freitag, 8. September, können die Fische aus dem Volkspark am Weinbergsweg zwischen 11 und 13 Uhr adoptiert werden. Wer einen geeigneten Teich besitzt und Tiere in Not bei sich aufnehmen möchte, kann sich bis Mittwoch, 6. September unter 0172-2678237 melden. Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamts werden die Fische aus dem Teich entnehmen und sie „an Menschen abgeben, die bereits Erfahrung mit der Haltung von Fischen haben“, teilte der Bezirk mit.

Weitere Aktionen soll es in den kommenden Wochen geben. „Ich wünsche mir, dass viele Menschen bei der Aktion mitmachen und helfen, den Fischen ein artgerechtes Leben zu ermöglichen und gleichzeitig dabei helfen, den Seerosenteich in seiner Schönheit zu erhalten“, sagt Bezirksstadträtin Almut Neumann.