Zu wenige Möglichkeiten für E-Autos Berlin braucht zusätzliche Ladesäulen bis 2030

Die Zahl der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Berlin muss in den kommenden Jahren deutlich steigen. Der Bedarf an Ladekapazität nimmt bis 2030 um fast das Siebenfache zu, wie Verkehrs- und Wirtschaftsverwaltung bei der Vorstellung ihrer „Gesamtstrategie Ladeinfrastruktur“ am Freitag mitteilten. Aktuell sind in Berlin den Angaben zufolge rund 70.000 elektrische Fahrzeuge zugelassen. Davon sind 90 Prozent Pkw mit Elektroantrieb oder Plug-In-Hybride sowie zehn Prozent E-Busse und -Transporter, E-Motorräder und Leichtfahrzeuge.