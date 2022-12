Zugefrorener Hydrant erschwert Löscharbeiten : Feuer in Wohnhaus in Berlin-Schmargendorf – Flammen in drei Wohnungen

In einem Wohnhaus in Charlottenburg-Wilmersdorf ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Kälte erschwerte den Feuerwehrleuten die Arbeit: Der nächstgelegene Hydrant war zugefroren.