Zum 80. von Ex-Senator Volker Hassemer Fast alles Neue, was Berlin optisch prägt, ging über seinen Schreibtisch

Wer in Berlin politische Verantwortung trägt, der sollte die Stadt lieben – oder wenigstens so tun, als ob. Bei Volker Hassemer war das keine Frage: Sein lebenslanges Engagement in allen möglichen Positionen wäre nicht denkbar gewesen ohne die bedingungslose Zuneigung zur Stadt, die er mit Inbrunst über Jahrzehnte reparieren half und aufblühen ließ. Am Sonnabend wird der CDU-Politiker 80 Jahre alt.