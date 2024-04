Berlins Verkehrssenatorin tritt zurück Auch diese Politiker waren in Plagiatsaffären verwickelt

In der Politik ist das Thema Plagiate ebenso brisant wie wiederkehrend. Prominente Politiker mussten wegen fragwürdiger Doktorarbeiten bereits auf ihren Titel verzichten und ihr Amt aufgeben. Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) gesellt sich nun zu ihnen. Doch nicht immer waren die Vorwürfe bestätigt:

Franziska Giffey

Nach langen Diskussionen entzieht die Freie Universität Berlin der ehemaligen SPD-Bundesfamilienministerin 2021 den Doktortitel. Das Amt als Ministerin gibt Giffey ab, ihre Ambitionen in der Berliner Landespolitik nicht: Trotz Plagiat hält sie an ihrer Spitzenkandidatur für die Berliner Abgeordnetenwahl fest und will Regierende Bürgermeisterin werden – mit Erfolg.

Ursula von der Leyen

2015 gerät die Doktorarbeit der damaligen CDU-Verteidigungsministerin ins Visier von Plagiatsjägern. Die Medizinische Hochschule Hannover stellt zwar Plagiate fest, sieht aber keine Täuschungsabsicht. Von der Leyen kann den Titel behalten.

Andreas Scheuer

2014 spricht die Uni in Prag den damaligen CSU-Generalsekretär von Vorwürfen frei. Er hatte dort 2004 ein „kleines Doktorat“ erworben. Da die akademischen Standards beider Länder nicht vergleichbar sind, darf er den Titel hierzulande nur begrenzt führen. Inzwischen führt Scheuer den Titel gar nicht mehr.

Annette Schavan

Kurz nach dem Entzug ihres Doktortitels durch die Uni Düsseldorf tritt die frühere CDU-Bundesbildungsministerin 2013 zurück. Ihre Klage weist das Bundesverwaltungsgericht 2014 ab. Laut Universität hat Schavan „systematisch“ gefälscht.

Annette Schavan © picture alliance / dpa/Maurizio Gambarini

Frank-Walter Steinmeier

Vorwürfe gibt es 2013 auch gegen den heutigen Bundespräsidenten. Die Uni Gießen stellt jedoch „weder eine Täuschungsabsicht noch ein wissenschaftliches Fehlverhalten“ fest.

Karl-Theodor zu Guttenberg

Viele Passagen fremder Autoren in der Dissertation des damaligen Verteidigungsministers sorgen 2011 für Aufsehen. Wenig später erkennt die Universität Bayreuth dem CSU-Politiker den Titel ab. Guttenberg tritt zurück.

Silvana Koch-Mehrin

Die Uni Heidelberg entzieht der FDP-Politikerin den Titel 2011. Zuvor war sie als FDP-Vorsitzende im Europaparlament und als dessen Vizepräsidentin zurückgetreten. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe weist ihre Klage 2013 ab, auch die Berufung scheitert. (dpa)