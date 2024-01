Zwei Verdächtige festgenommen 50-Jähriger stirbt nach Übergriff in Berlin-Wedding

Ein Mann, der bei einem Übergriff in Berlin-Wedding lebensgefährlich verletzt worden war, ist in der Nacht zum Freitag im Krankenhaus gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Zwei Männer, die festgenommen worden waren, sollen im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden. Ziel sei, dass dieser einen Haftbefehl wegen Totschlags erlasse, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung. Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittele weiter in dem Fall.

Der 50-Jährige war in der Nacht zu Donnerstag in der Brüsseler Straße aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt hatte. Demnach wurden zwei Verdächtige festgenommen.

Eine Mordkommission ermittele wegen eines versuchten Tötungsdelikts, hieß es zunächst. Dem Übergriff vorausgegangen war den Angaben zufolge womöglich ein Streit. (mit dpa)