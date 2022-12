Zwischen Glühwein und Betonpollern Wie sicher sind Berlins Weihnachtsmärkte?

Berlingraue Schneeflocken, der Duft nach gebrannten Mandeln, Lichterglanz in den Straßen: Spätestens ab diesem Wochenende wird es für Weihnachtsmuffel schwierig, sich der festlichen Stimmung zu entziehen, die hinter jeder Häuserecke lauert. Rund 90 Weihnachtsmärkte gibt es bis Jahresende in der Hauptstadt, vom kleinen Weihnachtsdorf in Rixdorf (dieses Wochenende) bis zum internationalen Weihnachtsrummel auf dem Alexanderplatz.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden