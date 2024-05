Zwischen Sommerregen, Gras und Glamour Deutscher Filmpreis überrascht mit einer Prise Hollywood

„Berlin kann nicht mal Berlinale“, twitterte ich nach der desaströsen Abschlussgala im Februar. Es war noch Winter und ich - wie jedes Jahr - an dem Punkt zu glauben, dass Berlin und ich eigentlich nur noch wegen der Kinder zusammen sind. Aber dann kam der Frühling und mit ihm diese verzauberten Nächte, in denen sich ganz Berlin verknallt.

Auch Freitagabend lag die Verheißung auf Sommer in der Luft, als der „Deutsche Filmpreis“ es tatsächlich schaffte, dem Potsdamer Platz, der sonst nur noch mit Shoppingmalls und Autounfällen von sich reden macht, Glamour zu verleihen.

Aline von Drateln schreibt in ihrer Kolumne über Promis, um die sich Berlin und die Welt gerade drehen.

Das liegt natürlich vor allem an Schauspielerinnen wie Luise Befort in einem Vintage Cape-Dress und Leonie Benesch in Dior und Bulgari, was teurer aussieht als der komplette Berlinale-Palast. Weil mit Sandra Hüller auch Hollywoodstars auf dem roten Teppich sind, und weil die junge Pressevertreterin neben mir meint, Jason Statham zu erkennen (aber es ist natürlich nur Jürgen Vogel) meine ich kurz, auch Montgomery Burns aus den Simpsons hier zu sehen. Bis ich feststellen muss: Es ist nur Friedrich Merz.

Noch mehr irritiert Model Franziska Knuppe, die in ihrem weißen Ballkleid mit riesigem Blumenkranz auf dem Kopf aussieht wie eine Maibaumkönigin aus dem Brandenburgischen. Echte Königin des Abends ist Hanna Schygulla. Die Ehrenpreisträgerin packt nicht nur die goldene Trophäe mit beiden Händen, sondern auch die Freiheit, die man als 80-jährige Schauspielerin endlich hat. 16 Minuten beansprucht sie für ihre Dankesrede, die so viel rockiger ist als das Outfit von Moderator Aurel Mertz. „Ehre - früher mochte ich das Wort nicht. Aber jetzt fühle ich, dass es mir doch gut tut!“, sagt sie und die künstlerischen Leiter des Abends, Samira El Ouassil und Lars Jessen, sind klug genug, sie aussprechen zu lassen.

Hollywood lässt Grüßen

Der coolste Moment kommt ohne Worte aus: In der Kategorie „beste männliche Hauptrolle“ wird Lars Eidinger neben den Konkurrenten im Saal per Livestream zugeschaltet. Während andere Schauspieler in vergleichbaren Situationen dabei aus traurigen Hotelzimmern in die Kamera winken, steht Eidinger am Set neben … es dauert eine Weile, bis man es auf dem Bildschirm erkennt: George Clooney.

Der würgt seinen deutschen Kollegen in clooniger Kumpelmanier, als der Gewinner Simon Morzé aufgerufen wird. Dann endete die Schalte abrupt und man bleibt wie nach einer 15-sekündigen Film-Fata Morgana zurück.

Die anschließende Party steigt im Keller, die meisten Gäste stehen aber lieber draußen unter freiem Himmel. Sie reden über den Gewinnerfilm „Sterben“ von Matthias Glasner und den Auftritt der Holocaust-Überlebenden Margot Friedmann, der viele zum Weinen brachte.

Es duftet nach Sommerregen und Gras. Festlich und friedlich. Berlin ist zwar nicht am Meer. Aber heute Abend nah am Wasser gebaut. Davon kann Hollywood nur träumen.