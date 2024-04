Zwischen Trinkgeld und Toilettendeckel Elisabeth Binders Benimm-Kolumne erscheint zum tausendsten Mal

Tausend Benimm-Kolumnen sind es geworden in zwanzig Jahren. Zwischen Trinkgeld und Toilettendeckel hat die Kollegin Elisabeth Binder unermüdlich die Leser in zwischenmenschlichen Fragen beraten. Ein weites Feld der Konflikte. Da waren Klassiker dabei, wie die selbstgemachte Marmelade, die man immer wieder geschenkt bekommt, die Störenfriede in der Oper oder auch die Sache mit dem Schuhausziehen in fremden Wohnungen.