Zwischenfall in Berlin-Mitte Israel-Flagge vor dem Roten Rathaus heruntergerissen

Unbekannte Täter haben vor dem Roten Rathaus in Berlin eine dort gehisste israelische Flagge vom Mast heruntergerissen. Wie die Senatskanzlei am Donnerstag mitteilte, kam es am Vorabend zu dem Zwischenfall. Die Täter seien von einem Mitarbeiter des zentralen Objektschutzes gesehen worden, hätten jedoch fliehen können.

Die Senatskanzlei erstattete den Angaben zufolge eine Anzeige. Der für Straftaten mit mutmaßlich politischem Hintergrund zuständige polizeiliche Staatsschutz nahm Ermittlungen auf. Die heruntergerissene Flagge wurde sichergestellt. Am Donnerstagvormittag wurde eine neue Israel-Flagge gehisst.

Das Rote Rathaus ist der Dienstsitz des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU). Der Vorfall dürfte im Zusammenhang mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel mit vielen Toten stehen, in dessen Folge es in Berlin zuletzt einige anti-israelische und antisemitische Aktionen gab.

„Der Berliner Senat steht in voller Solidarität an der Seite Israels und wird auch weiterhin alles dafür tun, dass Israel-Feindlichkeit und Antisemitismus kein Raum in unserer Stadt bekommen“, erklärte die Senatskanzlei. (dpa)