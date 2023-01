Berliner Musikerin Rasha Naha Sehnsucht nach der Muttersprache

Im Nachhinein war die Sehnenscheidenentzündung in beiden Händen vielleicht ein Glücksfall für Rasha Nahas – jedenfalls entstand daraus „eine der wichtigsten Erfahrungen überhaupt, sowohl künstlerisch als auch psychisch und emotional“, erzählt die palästinensische Gitarristin und Sängerin. In dem Jahr, das sie ohne Gitarrespielen verbringen musste, unterlegte sie ihren Gesang mit elektronischer Musik.

Und das habe aus irgendeinem Grund dazu geführt, dass sie auf Arabisch, statt wie bisher auf Englisch gesungen habe. „Das hat mich gezwungen, in mich hineinzuschauen, meine Wurzeln zu stärken und mich selbst mit all meinen Bestandteilen zu akzeptieren.“ Auch nach ihrer Genesung sang Nahas weiter in ihrer Muttersprache, wieder mit Gitarre, „aber irgendwie intimer“ als zuvor. Entstanden ist ihr erstes arabischsprachiges Album „Amrat“ (deutsch: „Manchmal“), das letzte Woche bei Cooking Vinyl erschienen ist.

Einen Tag vor der Veröffentlichung erscheint Rasha Nahas mit klobiger Sonnenbrille und auffällig gemustertem Flauschpulli zu einem Treffen im Café Haliflor in Prenzlauer Berg. Auf ihrem Kopf türmen sich dunkle Locken, in Nase und Ohren stecken silberne Ringe. Die 26-jährige Musikerin kommt aus der Stadt Haifa im Norden von Israel. Als begeisterte John-Lennon-Hörerin begann sie mit zehn eine Ausbildung in klassischer Gitarre, mit 15 Jahren performte sie ihren ersten Song, mit 17 gab sie ihr erstes richtiges Konzert und wurde zum festen Bestandteil der Underground-Szene von Haifa.

Kreative arabische Diaspora

Nachdem sie in einigen Bands Gitarre gespielt hatte, startete sie 2017 international als Solo-Künstlerin durch. Seitdem wohnt sie zudem in Berlin, wo sie eigentlich nur Freunde besuchen wollte. Mit Gitarre und Rucksack sei sie damals in die Stadt gekommen, erinnert sich Nahas, „und dann blieb ich einfach da.“

Sie ist nicht die Einzige, die blieb: In Berlin hat sich in den letzten Jahren eine dynamische, arabische Kulturszene entwickelt, geprägt von einer jungen, kreativen Diaspora aus Westasien und Nordafrika. Fast jede Woche finden Partys und Konzerte einer Community statt, die einerseits Inspiration aus ihren Herkunftsländern mitbringt, und sich andererseits im Berliner Kontext neu erfindet. „Es ist wundervoll, es ist ein Stück Zuhause“, sagt Nahas über die Szene.

Für die Palästinenserin mit israelischem Pass, die auf Englisch und Arabisch singt, in Berlin lebt und mit ihrer Musik durch Europa und Westasien tourt, spielen Fragen von Identität und Zugehörigkeit eine wichtige Rolle. Das hört man auch auf ihrem neuen Album. „Manchmal sehne ich mich nach meiner Heimatstadt“, singt sie im Titelsong „Amrat“.

Dass es ihr dabei nicht nur um das Heimweh einer Ausgewanderten geht, wird im Musikvideo deutlich, in dem sie durch ausgewählte Orte in Haifa spaziert: durch die Ruinen von Wadi Salib, einem ehemals arabischen Stadtteil, der heute verwaist ist; an Sehenswürdigkeiten wie dem Schrein des Bab vorbei, wo Touristen gerne für Fotos posieren; und zum traditionsreichen palästinensischen Kulturcafé Fattoush, das für Nahas die arabische Identität der Stadt repräsentiert – eine Identität, die in Städten wie Haifa nicht nur durch die neue rechts-religiöse Regierung bedroht ist, sondern auch durch massive Gentrifizierung.

Sehnsüchtig klingt auch der Song „Al Madini“ (deutsch: „die Stadt“), der in der Hochphase der Pandemie entstand und die Einsamkeit und den Stillstand in einer Stadt beschreibt, die sich „zu groß“ anfühlt. Berlin habe damals alles gefehlt, was es ausmachte, erklärt Nahas: „Die Kultur, die Menschen, der Lärm und die Geschwindigkeit. Ich sehnte mich nach der Natur und dem Meer.“ Insgesamt sei „Amrat“ ein sehr nostalgisches Album.

Intim, nostalgisch, sehnsüchtig: so fühlen sich fast alle zwölf Lieder der Platte an. Musikalisch reichen sie von düster dröhnenden Synthie-Sounds über poppige Momente bis zu melancholischen Akkorden auf der akustischen Gitarre, die Nahas für die zweite Albumhälfte wieder in die genesenen Hände nehmen konnte.

Im Mittelpunkt steht aber fast immer Nahas‘ Gesang: ihre hauchende Stimme, die sich an den richtigen Stellen verdichtet, und die so glasklar klingt, dass es sich manchmal anfühlt, als würde Nahas einem die Worte ins Ohr flüstern. Ein Album also, das zum Insichgehen, zum Erinnern einlädt. Doch wer Nahas schon einmal live gesehen hat, weiß auch, dass sie auf der Bühne zum Rockstar wird. Zu erleben am 26. Januar, beim Release-Konzert in der Kantine am Berghain.

Wer kein Arabisch spricht und Nahas‘ poetischen Texte verstehen möchte, kann sich die Musikvideos auf YouTube ansehen. Sie sind mit englischen Untertiteln versehen, denn Nahas ist es wichtig, verstanden zu werden. „Ich bin hier, ich mache Musik in meiner Muttersprache und ich bin Teil der deutschen Musiklandschaft“, sagt sie.

Als Teil der arabischen Diaspora wolle sie ermöglichen, dass nicht-arabische Hörer zu ihr und ihrer Arbeit eine engere Beziehung aufbauen können. „Ich versuche ein sehr persönliches Narrativ hervorzubringen, denn das ist meiner Meinung nach die Stärke von Kunst“, sagt Nahas. Egal, was Menschen von ihrer Meinung oder Identität hielten, „wenn dein Lied sie berührt, berührt es sie eben.“

