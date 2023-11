Berlins Verkehrssenatorin im Interview „Ja, ich halte den A100-Ausbau für richtig“

Frau Schreiner, Ihr Ressort stand in den vergangenen Wochen und Monaten häufig in der Kritik. Wie ist die Stimmung im Haus?

Ehrlich gesagt ist die Stimmung richtig gut. Ich bin gleich in den ersten Amtswochen herumgegangen und habe von den 1.400 Mitarbeitern ungefähr 600 die Hand geschüttelt. Wir hatten ein Sommerfest, da habe ich an jedem Tisch gesessen. Wir hatten eine Personalversammlung, da waren fast 500 Leute. Ich kümmere mich, ich bin da, ich höre zu und ich versuche wie ein großer Schwamm alles aufzusaugen.