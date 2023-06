Bilder veröffentlicht Berliner Polizei bittet um Hinweise zu unbekanntem Toten

Er wurde bereits im Februar tot aufgefunden – nun hat die Polizei Bilder veröffentlicht, um Hinweise auf die Identität eines unbekannten Toten zu erhalten. Am 21. Februar wurde der Mann auf den Gleisanlagen an der Märkischen Spitze 1 in Marzahn gefunden, unmittelbar neben dem dortigen Einkaufszentrum.

Polizeibild zu dem unbekannten Toten. © Polizei Berlin

Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Identität des Verstorbenen. Er soll zwischen 18 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein sowie „wahrscheinlich eine kieferorthopädische Behandlung im Jugendalter“ erhalten haben. Weitere Details zur Bekleidung des Mannes hat die Polizei hier veröffentlicht.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle der Polizei in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen, aber auch jede andere Polizeiwache. (Tsp)