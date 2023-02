Böll an der Vagantenbühne Wohin Gewalt führen kann

Der Sohn von Heinrich Böll war ein schlechter Schüler, besonders in Deutsch. Kein Wunder, dass so einer „Künstler“ geworden ist, und was für einer. Zu seinen Schöpfungen zählte eine Maschine, die unschuldiges Spielzeug zertrümmerte – als Symbol der Aggression. „Böll junior läßt in Köln Puppen köpfen“ lautete damals, in den 1970ern, die Schlagzeile der „Bild“-Zeitung.

Jenes Blattes also, mit dem Böll senior zutiefst verfeindet war und dessen vorausverurteilende Berichterstattung über die „Baader-Meinhof-Bande“ er scharf kritisiert hatte. Woraufhin die Boulevard-Journalist:innen ihn selbst als vermeintlichen Terror-Sympathisanten an den Pranger stellten.

Unvermeidliche Ähnlichkeiten

„In manchem Angriff auf Böll fehlte nicht ein anzüglicher Hinweis auf seine Verkaufserfolge in der Sowjet-Union“. So zitiert das Programmheft der Vagantenbühne einen alten „Spiegel“-Artikel, der 1974 anlässlich der Veröffentlichung von Heinrich Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ erschien. Diese Erzählung, der vorangestellt ist: „Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bild-Zeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich“.

Klar, das war damals eine andere Zeit, ideologisch geladen auf allen Seiten. Und dennoch wirkt die „Verlorene Ehre“ kein bisschen vergilbt. Zumindest nicht so, wie die Regisseurin Kathrin Mayr sie in der Vagantenbühne vorstellt.

Der Thrill des echten Verbrechens

Die Fassung des Autors Clemens Mädge zieht Bölls Erzählung einen klugen Rahmen ein. Zwei Interviewer – Nils Malten und Daniel-František Kamen – rollen den Fall von heute neu auf: Mit kaum verhohlener Sensationslust und einem Detaileifer dort, wo’s vermeintlich dirty wird, was an bestimmte boulevardeske Fernsehformate erinnert.

Oder auch an das blühende Genre der True-Crime-Podcasts. Echte Verbrechen! Noch immer der ultimative Thrill. Mit Katharina Blum – von Magdalene Artelt toll gespielt, leicht verhärmt, aller Illusionen in Bezug auf faire Berichterstattung beraubt und doch um die Deutungshoheit ringend – rekonstruieren und reenacten die beiden einen Vorgang, den Böll zum Untertitel seines Buches gemacht hat: „Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann“.

Räuberliebchen und Mörderbraut

Die spartanische Bühne von Kathrin Mayr und Amelie Müller ruft mit senkrecht hängenden Neonröhren das Verhörsetting wach, dem Blum sich ausgesetzt sieht. Sie hat einen Mann kennengelernt, der als Krimineller gesucht wird. Und findet ihn attraktiv. Es dauert nicht lange, bis sie deswegen ins Visier der Polizei und der Privatschnüffler vom Boulevard gerät.

Auf die Rückwand des Theaterraumes werden die entsprechend grellen Schlagzeilen projiziert. Vom „Räuberliebchen“ ist da die Rede. Von der „Mörderbraut“. Es werden Leumundszeugen ins Rampenlicht gezerrt, selbst vor Katharina Blums kranker Mutter macht die ins Intimste zielende Hatz nicht Halt.

Klima-Kleber im Visier

In der Vaganten-Version durchlebt die Titelheldin – die schließlich einen Journalisten erschießt – diese von Chauvinismus, Sexismus und Misogynie getränkte Herabwürdigung gleich zweifach. In den Rückblenden. Und bei der erneuten Konfrontation mit der eigenen Geschichte durch die Interviewer.

Mayr inszeniert ein konzentriertes, über 90 Minuten fesselndes Kammerspiel, das kein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Schon weil die „Praktiken“, um die es hier geht, sich nicht wesentlich verändert haben. Als Beleg genügt ein Blick auf die Berichterstattung über „Klima-Kleber“ auf dem Weg nach Bali, deren Privatleben ins Visier genommen und gnadenlos durchleuchtet wird. Der Pranger existiert nach wie vor.

