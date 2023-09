Brennpunkt Marseille Wo soziale Arbeit in einem Fast-Food-Restaurant beginnt

Montagmorgen, 7 Uhr auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Filiale im Norden von Marseille. Das Restaurant öffnet zwar erst in vier Stunden, unter dem gelben M hat sich aber schon eine Schlange gebildet. Sie zieht sich durch die Drive-In-Spur und reicht vom Bestell- zum Ausgabefenster. Auf dem Parkplatz warten junge Männer in Trainingsanzügen, Mütter mit Kinderwagen und Rentner mit Einkaufstrolleys. 700 Besucher aus den umliegenden Hochhaussiedlungen werden in den nächsten Stunden erwartet.