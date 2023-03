Das Schicksal des Pianisten Karlrobert Kreiten Hinrichtung eines Hochbegabten

Es war sehr nett von Frau Ott-Monecke, den Sohn ihrer Jugendfreundin bei sich aufzunehmen. Für ein paar Tage nur, bis seine neue Wohnung in der Motzstraße endlich bezugsfertig wäre. Karlrobert Kreiten ist ein interessanter junger Mann, 27 Jahre jung, attraktiv, als Pianist bereits in der Fachwelt anerkannt und vom Publikum gefeiert.

Dann aber kommt es zu diesem verhängnisvollen Gespräch am Esstisch: Es ist der Morgen des 17. März 1943, Ellen Ott-Moneke plaudert über den jüngsten Luftangriff der Engländer auf Berlin - vor allem aber darüber, wie gut sich die deutsche Abwehr geschlagen habe.

Kreiten widerspricht ihr, zeigt auf die Zeitung, sagt, im „Völkischen Beobachter“ stünde sowieso nur Mist, nennt Hitler einen „Wahnsinnigen“. Und überhaupt: „Der Krieg ist ja längst verloren.“ Seine Gastgeberin, eine überzeugte Nationalsozialistin, ist empört über solche wehrkraftzersetzenen Reden. Und bespricht sich, nachdem der Pianist die Wohnung verlassen hat, mit ihrer Nachbarin aus der Etage oben drüber.

Annemarie Windmöller ist eine absolut fanatische Verehrerin des „Führers“. Gemeinsam beschließen sie, den Vorfall bei der Gestapo anzuzeigen. Keine sechs Monate später, am 7. September, wird das vom Volksgerichtshofpräsidenten Roland Freisler über Karlrobert Kreiten verhängte Todesurteil im Gefängnis Plötzensee vollstreckt.

Fast nichts ist geblieben von seiner Kunst

Außer ein paar verrauschten Schallack-Aufnahmen ist nichts geblieben von diesem außergewöhnlichen jungen Mann, der zu einem der bedeutendsten Künstlern seiner Generation hätte werden können. Wäre er nicht in eine „Schattenzeit“ hineingeboren worden. So nennt Oliver Hilmes sein neues Buch, in dem er nicht nur minutiös das tragische Schicksal Karlrobert Kreitens nachzeichnet, sondern zugleich auch ein Zeitpanorama aufreißt: Um das Jahr 1943 aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten zu können.

Hilmes zitiert ebenso aus den Tagesbüchern von Propagandaminister Goebbels wie aus den Aufzeichnungen des Dresdner Linguisten Victor Klemperer. Thomas Manns Blick auf Deutschland aus dem amerikanischen Exil findet ebenso Erwähnung wie die Innensicht der Berliner Journalistin und Widerstandskämpferin Ruth Andreas-Friedrich.

Ein Panorama des Jahres 1943

Es geht um die Geschwister Scholl und die misslungenen Attentate auf Hitler der Strauffenberg-Gruppe. Um eine aus dem Ruder gelaufene Audienz des Schriftstellers Knut Hamsun bei Hitler und um Jazz in Berliner Unterhaltungsetablissements, der auch 1943 noch gespielt wird. Um den Teenager Hans Rosenthal, der die Nazizeit in einer Laube versteckt überlebt, und um den späteren „Frühschoppen“-Moderator Werner Höfer.

Denn der hat als Redakteur des „12 Uhr Blatts“ damals in seiner wöchentlichen Kolumne die Hinrichtung von Karlrobert Kreiten kommentiert. Höfer nennt den Pianisten „ehrvergessen“ und schreibt: „Es dürfte heute niemand Verständnis dafür haben, wenn ein Künstler, der fehlte, eher verziehen würde als dem letzten gestrauchelten Volksgenossen. Das Volk fordert vielmehr, dass gerade der Künstler mit seiner verfeinerten Sensibilität und seiner weiterhin wirkenden Autorität so ehrlich und tapfer seine Pflicht tut, wie jeder seine unbekannten Kameraden aus anderen Gebieten der Arbeit.“

Bis zuletzt hoffen die Eltern

Oliver Hilmes wählt seine Quellen kenntnisreich, er behält stets die politischen Verhältnisse ebenso im Blick wie das gesellschaftliche Leben in der nationalsozialistischen Reichshauptstadt - um „Alltag und Abgründe“ beleuchten zu können, wie es im Untertitel seines Buches heißt.

Am Bewegendsten aber sind die Passagen zu Karlrobert Kreiten, die seinem Weg durch verschiedene Gefängnisse folgen, die Verhöre belauschen, vom zermürbendem Warten auf den Prozess berichten und vom Versuch des jungen Mannes, seine Finger geschmeidig zu halten, indem er den Zellentisch zur imaginären Klaviertastatur macht.

Zu Herzen geht ebenso auch der verzweifelte Kampf seiner Eltern, die bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgeben wollen, ihren Sohn doch noch den Fängen der NS-Justiz entreißen zu können. Sie versuchen es sogar beim Stardirigent Wilhelm Furtwängler, der sich einst beeindruckt gezeigt hatte von Kreitens Klavierkunst.

Vergebens. Am 29. Oktober 1943 versendet die Berliner Gerichtskasse einen Brief an das Ehepaar Kreiten: Für das Strafverfahren gegen Karlrobert sowie die Inhaftierung, Stellung eines Pflichtverteidigers und die Hinrichtung haben die Empfänger innerhalb von acht Tagen eine Summe von 639,20 Mark zu entrichten.

