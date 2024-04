Doku-Serie zur Guillaume-Affäre Wie war das damals beim Sturz von Willy Brandt?

Am 24. April 1974 wurde Günter Guillaume, der persönliche Referent des Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD), als DDR-Spion enttarnt. Brandt trat am 6. Mai zurück, Helmut Schmidt übernahm wenig später. Die Affäre Guillaume hat zweifellos alles, was einen filmreifen Agententhriller aus der Zeit des Kalten Kriegs ausmacht. Die Dokuserie „Willy – Verrat am Kanzler“ (ab 24.4. in der ARD Mediathek), die am 50. Jahrestag von Brandts Rücktritt im Ersten Programm am Stück ausgestrahlt wird, erzählt temporeich und unterhaltsam von diesem besonderen deutsch-deutschen Kapitel.