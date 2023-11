Eine große Retrospektive von Nicolas de Staël in Paris Wo selbst Grau und Schwarz leuchten

Als sich nach dem 16. März 1955 die Nachricht vom Freitod des gerade 41-jährigen Nicolas de Staëls verbreitete, muss die Kunstwelt schockiert gewesen sein. Denn das war kein Van Gogh, der an der Verständnislosigkeit der Mitwelt verzweifelte, sondern ein Künstler im schönsten Steigflug seiner Karriere. Seit de Staël gleich nach der Befreiung von Paris seine erste Ausstellung hatte und zudem an der Seite von Kandinsky in der renommierten Pariser Galerie von Jeanne Bucher, ging es stetig aufwärts. Paul Rosenberg, der nach New York emigrieren musste, öffnete ihm später den amerikanischen Markt.