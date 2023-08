Ergebnisse der vorherigen Umfrage Soll die Berliner Innenstadt autofrei werden?

Soll die Berliner Innenstadt autofrei werden?

Knapp 50 % der Befragten sind für eine autofreie Berliner Innenstadt, 30 % stimmten mit Nein.

Sollte es in deutschen Innenstädten mehr oder weniger autofreie Zonen geben als jetzt?

60 % der Befragten haben für deutlich mehr autofreie Zonen in der Innenstadt gestimmt.

Nutzen Sie ein Auto? Wenn ja, wie oft in der Woche nutzen sie es?

Die Mehrheit der Befragten mit 35 % gibt an, kein Auto zu nutzen. Unter den Befragten, die ein Auto nutzen, geben 21 % an, das Auto einmal pro Woche zu nutzen. 16 % nutzen das Auto täglich, 15 % geben an, das Auto dreimal pro Woche und mehr zu nutzen. 13 % der Befragten nutzen das Auto zweimal pro Woche.