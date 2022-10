Erster erfolgreicher Test Deutsche Marine schießt Drohne mit Laserwaffe vom Himmel

Mit einer auf der Fregatte „Sachsen“ installierten Laserwaffe hat die Bundeswehr erstmals eine Drohne vom Himmel geschossen. Nach umfangreichen Auswertungen wird der Test am Donnerstag als Erfolg gewertet.

Der Drohnenabschuss fand bereits im August in der Ostsee vor dem Truppenübungsplatz Putlos statt. Die Auswertungen der an der Entwicklung beteiligten Rüstungsunternehmen MBDA und Rheinmetall dauerte allerdings noch bis jetzt an.

„Es ist ein großer Schritt in Richtung einsatzfähiger Laserwaffen“, teilten die beiden Unternehmen mit. Ein zukünftiges Hochenergielaser-Waffensystem für die Marine eignet sich demnach insbesondere zur Abwehr von Drohnen, Drohnenschwärmen oder angreifenden Schnellbooten im Nah- und Nächstbereich.

Es könne aber auch leistungsfähiger ausgestattet und zur Zerstörung von Lenkflugkörpern oder Mörsergranaten eingesetzt werden. (dpa)

