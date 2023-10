Führungswechsel bei Media Pioneer Gabor Steingart bleibt „für die nächste Zeit“ Chefredakteur

Der Gründer und Herausgeber des Medienunternehmens Media Pioneer, Gabor Steingart, übernimmt „für die nächste Zeit“ auch den Posten des Chefredakteurs. Einen genauen Zeithorizont nannte der 61-Jährige in seinem Newsletter „The Pioneer Briefing“ am Montag nicht. Pioneer mit Hauptsitz in Berlin ist auf Newsletter und Podcasts spezialisiert.

Vize-Chefredakteurin wird Alev Dogan (34), die bereits für „The Pioneer“ tätig ist, wie es weiter hieß. Der Branchendienst „Medieninsider“ hatte zuerst darüber berichtet. Teil der Chefredaktion wird auch Stefan Rupp (55). Er ist Leiter der Pioneer-Podcastproduktion.

Der Wechsel wurde notwendig, weil der bisherige Chefredakteur Michael Bröcker (46) zum Medienhaus Table.Media in Berlin geht, Vize Gordon Repinski (46) zieht es zum Medienhaus Politico (gehört zu Axel Springer). Auch diese beiden Medienunternehmen sind unter anderem auf Newsletter über politische und wirtschaftliche Themen spezialisiert. (dpa)