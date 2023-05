30 Jahre nach Brandanschlag von Solingen „Der Rassismus gegen Türken hat zugenommen“

Am 29. Mai jährt sich zum 30. Mal der rassistische Brandanschlag von Solingen, bei dem fünf Menschen ermordet und weitere schwer verletzt wurden. Rechtsextreme Jugendliche waren nachts in das Wohnhaus der türkischstämmigen Familie Genç in der Unteren Wenerstraße eingedrungen, verschütteten Benzin im Flur und legten Feuer. Die Tat folgte auf die rassistischen Ausschreitungen von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen sowie den Mordanschlag in Mölln.