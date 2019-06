Im Fall einer Anfang Mai in Offenbach getöteten 44-Jährigen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Polizei in Offenbach am Dienstag mit ohne zunächst weitere Details zu nennen. Die Frau war in ihrem Auto in der Innenstadt erschossen worden. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Nach Angaben des Blattes habe sich ein Mann bei der Polizei gestellt.

Die Beamten hatten nach der Tat nach einem 42-Jährigen gesucht. Ob es sich bei dem nun Festgenommenen um diesen Mann handelt, war zunächst nicht bekannt. Nach der Tat erlag die Frau in einem Rettungswagen ihren schweren Verletzungen. Sie hatte laut Staatsanwaltschaft am Straßenrand geparkt und auf ihr Kind gewartet. (dpa)