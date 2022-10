Von Moskau in die Steppe Janas und Alexejs abenteuerliche Flucht vor Putins Mobilisierung

Jana ist Anfang 20. Ihr schwarzes Haar trägt sie kurz, oft sieht man sie in einem übergroßen T-Shirt einer Band oder einem Hoodie. 2021 war sie aus Westsibirien nach Moskau gezogen. Sie hatte einen Job als Projektleiterin in einem Startup gefunden, der ihr Spaß machte und bei dem sie gut verdiente, den Rhythmus der russischen Hauptstadt, die in der warmen Jahreszeit kaum zur Ruhe kommt, empfand sie als aufregend. Ihr neues Leben in Moskau gefiel ihr. Von dort wegzugehen - das war allenfalls ein ferner Gedanke.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden