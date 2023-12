Alle Jahre wieder Das ewige Leid mit der Leitkultur

Es ist ja in der politischen Debatte oft das bemerkenswerter, was nicht gesagt wird. Gesagt hat zum Beispiel CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, seine Partei sei mit dem kürzlich vorgestellten Grundsatzprogramm nun „wieder regierungsfähig“. Nicht gesagt hat er, dass der Kanzlerwahlverein a.D. bisher also nicht regierungsfähig war. Aber die verbliebenen Anhänger der Ära Merkel in der Partei werden schon verstanden haben.

Noch bemerkenswerter aber ist, wie die CDU glaubt, sich aus der selbst diagnostizierten Regierungsunfähigkeit herausmanövriert zu haben. Mit einem 70-seitigen Grundsatzprogramm, das voller expliziter Bekenntnisse steckt, aber noch reicher ist an unausgesprochener Ausgrenzung.

Sidney Gennies ist Mitglied der erweiterten Chefredaktion. Die Debatte um eine deutsche Leitkultur hält er für kontraproduktiv.

Deutschland, heißt es darin, sei ein „christlich geprägtes Land“. Wer wollte widersprechen? Und: „Jüdisches Leben gehört zu Deutschland.“ Zum Glück! Aber, steht dort eben weiter: „Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland.“

Nicht ausgesprochen hat die CDU damit, dass sie Muslime – anders als Christen und Juden – generell unter Verdacht hat, „unsere Werte“ nicht zu teilen. Aber beim rechten Wählerrand, der seine politische Heimat in immer größerer Zahl bei der AfD wähnt, ist die Botschaft angekommen.

Alter Kampfbegriff aus dem Giftschrank

Damit es da keine Missverständnisse gibt, hat die CDU einen alten Kampfbegriff aus dem Giftschrank der politischen Kommunikation hervorgekramt: Leitkultur.

Ein Begriff, der so schwammig ist, dass er nur zum Kulturkampf taugt. Die Würde des Menschen, den Rechtsstaat, Respekt und Toleranz zählt die CDU in ihrem Programm vordergründig zu dieser Leitkultur. Doch der Begriff ist vorbelastet. Was die CDU diesmal nicht sagt, die Menschen aber geneigt sind zu verstehen, hat Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber, der mit dem Begriff auch schon in den Wahlkampf zog, einst sehr deutlich auf den Punkt gebracht: „Kathedralen müssen größer sein als Moscheen.“

Leitkultur soll nicht anleiten, sie formuliert einen Leitungsanspuch. Sie führt nicht zu mehr Zusammenhalt, wie die Union postuliert, sie verleitet zu Ausgrenzung. Der Begriff atmet Dominanz und Vorherrschaft.

Die Union weiß, auf welchen Nährboden die von ihr angestoßene Debatte fällt. Denn die Menschen hören nicht Leitkultur und denken ans Grundgesetz. Sie hören Leitkultur und denken an Tradition, an Fremdes versus Bekanntes, an „Kinder statt Inder“ und neuerdings sogar an: den Weihnachtsbaum.

In Hamburg hatte eine Kita entschieden, auf einen Weihnachtsbaum zu verzichten. Nur Kekse, Deko und Adventskalenderbasteln sollte es geben. Die Folge war ein Aufschrei, Drohanrufe in der Kita, Mails, aus denen die Kitaleiterin wie folgt zitiert: „Pfui! Gehen Sie in den faschistischen Orient, wo Sie hingehören.“

Die Leitkultur-Beauftragten der Union waren schnell zur Stelle. Zuvor hatte CDU-Schatzmeisterin Julia Klöckner sich öffentlich empört, auch CSU-Chef Markus Söder sah das christliche geprägte Deutschland akut bedroht: „Das ist absurd. Zu Weihnachten gehört ein Weihnachtsbaum.“

Weihnachtsbaum ja, Chanukka-Leuchter nein?

Gehört der Weihnachtsbaum jetzt auch zur Leitkultur? Und falls ja, mehr als, sagen wir ein Chanukka-Leuchter? An der Berliner Charité sieht man das so. Dort hatten Studenten den traditionellen jüdischen Leuchter aufstellen wollen, die Universitätsleitung aber hat es verboten. Ein Weihnachtsbaum hingegen sei völlig in Ordnung.

Respekt und Toleranz haben es schwer, wo um kulturelle Vorherrschaft gerungen wird. Die Debatte um eine deutsche Leitkultur führt daher in die Irre. Alle Jahre wieder.

Deutschland mag es an viel fehlen zurzeit – an einem rechtssicheren Haushalt, an Pflegekräften und Innovationskraft –, aber an Kulturkampfthemen und Zwietracht herrscht wahrlich kein Mangel.

Wahr ist, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das bringt Herausforderungen mit sich und bedarf eines gemeinsamen Fundaments, auf das Eingewanderte und Bestandsdeutsche sich einigen können.

Dieses Fundament ist das Grundgesetz. Nicht mehr, nicht weniger. Christen, Muslime, Juden und alle anderen müssen sich daran halten und sich darin einrichten. Eine Leitkultur schreibt die Verfassung also gerade nicht vor. Und das ist auch gut so.