Alle machen’s, keiner redet drüber Hört auf, euch fürs Pornoschauen zu schämen!

In jeder Minute, in der Sie diesen Text lesen, besuchen weltweit rund 100.000 Menschen die Seite pornhub.com – nur eine von vielen beliebten Gratis-Pornoclip-Seiten nach YouTube-Prinzip. Auf diesen landeten laut Website-Ranking im September 2023 mehr Klicks aus Deutschland als auf Amazon oder Netflix. 96 Prozent der Männer und 79 Prozent der Frauen zwischen 18 und 75 Jahren geben hierzulande an, schon einmal Pornos gesehen zu haben (Link zur Studie). Das gilt auch für 60 Prozent der Jugendlichen (Studie).

Klickzahlen wie Befragungen zeigen eindrücklich und unmissverständlich, dass Pornonutzung eine weit verbreitete, alters- und geschlechterübergreifende Medienpraxis ist. Und dennoch hüllen wir sie in Schuld, Scham und Schweigen. Warum ist das so?

Über die Autorin © Anna Peschke Madita Oeming, Jahrgang 1986, ist Kulturwissenschaftlerin. Schwerpunkt in ihrer Forschung, Lehre und Publikation ist Pornografie. Sie sieht sich als sexpositive Feministin und Lustaktivistin sowie als Brückenbauerin zwischen Universitätsbetrieb, Pornoindustrie und breiter Öffentlichkeit. Zuletzt erschien ihr Buch „Porno. Eine unverschämte Analyse“ (Rowohlt, 256 Seiten, 20 Euro).

Zunächst einmal schauen die meisten von uns Pornos alleine. Anders als beim kollektiven Kinobesuch oder dem gemütlichen gemeinsamen Serienabend ergibt sich ein Austausch also nicht automatisch aus der Situation heraus. In der Mittagspause mit den Kolleg*innen ganz nebenbei erzählen, was für einen fabelhaften MILF-Clip wir gestern entdeckt haben? Oder in der Freund*innen-WhatsApp-Gruppe fragen, ob sich jemand neben dem Spotify- nicht auch den Brazzers-Account teilen wolle? Undenkbar. Viel zu groß ist die Angst vor Abwertung.

38 Prozent der deutschen Erwachsenen finden es moralisch vertretbar, Pornos zu gucken.

Und das nicht ganz zu Unrecht: Gerade mal 38 Prozent der deutschen Erwachsenen finden es moralisch vertretbar, Pornos zu gucken (Link zur Studie) – auch wenn viel mehr es tun. Da ist das schlechte Gewissen programmiert. Und natürlich möchte ich eher nicht über ein Verhalten reden, das ich selbst für verwerflich halte.

Überall brodelt der Redebedarf

Außer vielleicht im Beichtstuhl. Und genau diese Funktion nehme ich als jemand, die sich wissenschaftlich mit Pornografie beschäftigt, mittlerweile für viele Menschen ein. Egal in welchen Kontexten ich mich mit meiner Arbeit bewege, ob privat oder beruflich, ob anonym via Social Media oder Auge in Auge nach einer Veranstaltung, ob es der Taxifahrer ist, die Moderatorin oder der Tonmann: Menschen erzählen mir ungefragt von ihren Pornogewohnheiten. Dieser überall brodelnde Redebedarf zeigt mir, dass es auch in unserer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft an Räumen fehlt, wo wir offen und wertfrei über Pornos sprechen können.

„Ich bin hetero, aber sehe gerne Männern beim Sex zu, ist das normal?“, fragt der eine, „Ich stehe auf Gangbang-Pornos, ist das normal?“, fragt die andere. Menschen schämen sich nicht nur dafür, dass sie überhaupt Pornos schauen. Sondern vor allem für die konkreten Inhalte.

Kein Wunder, denn unsere Pornofantasien sind oft normverletzend, gewalthaltig und politisch inkorrekt. Uns erregen nicht selten Dinge, die im Widerspruch zu unseren Werten stehen – sie erregen uns sogar gerade deshalb. Der Reiz des Pornografischen liegt ja nicht zuletzt im Verbotenen, im Tabubruch.

Aber ich kann Entwarnung geben: Nur weil uns etwas auf dem Bildschirm erregt, heißt das nicht, dass wir es auch erleben möchten. Ich möchte behaupten, dass die Tausenden von Menschen, die täglich auf Stepmom-Pornos klicken, nicht wirklich alle erotische Gefühle für ihre Stiefmutter haben. Würden wir das verstehen, müssten wir uns auch weniger für unsere Pornopräferenzen schämen.

Ich kann zum Beispiel eine Feministin sein, laut Respekt und Selbstbestimmung einfordern und trotzdem gerne Pornos mit submissiven Frauen schauen. Ich kann Einvernehmlichkeit als oberstes Prinzip für meine eigene Sexualität leben und trotzdem davon fantasieren, überwältigt und zum Sex gezwungen zu werden. Letzteres tun laut einer US-Studie (Link) 50 Prozent der Frauen regelmäßig. Aber tatsächlich erleben möchte es wohl keine einzige von ihnen.

Schamerfüllte und von ihrem Pornokonsum verunsicherte Männer sind leichte Beute für verschiedenste Ideologien. © dpa/Sebastian Willnow

Diese paradoxen Gefühle sind schwer einzuordnen und kosten viel Überwindung, sie mit jemandem zu teilen. Vor allem in einer Gesellschaft, in der reale Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt allgegenwertig sind und noch immer zu wenig ernst genommen werden.

Sexuelle Fantasien sind komplex und folgen keiner einheitlichen Logik. Hetero Männer schauen gerne Lesbenpornos, hetero Frauen Schwulenpornos – und unter homosexuellen Männern lautet eine besonders beliebte Kategorie: „hetero Mann“. Das, was wir nicht kennen, kann genauso anziehend sein wie das, womit wir uns identifizieren können. So liegen Amateur-Inhalte, die mit vermeintlicher Authentizität locken, ebenso im Trend wie animierte fantastische Hentai-Szenarien. Alle, die etwa denken, sie wären mit ihrer Tentakel-Vorliebe eine Absonderlichkeit, kann ich beruhigen. Sowieso ist unsere Idee davon, was „normal“ – im Sinne von weit verbreitet – ist, oft fehlgeleitet.

Frauen suchen genauso oft Hardcore-Inhalte wie Männer

Beispielsweise suchen Frauen auf Pornoseiten mindestens genauso oft nach Hardcore-Inhalten wie Gruppensex, Bondage oder Doppelpenetration wie Männer. Die gängige Annahme, dass Frauen nur auf der Suche nach Bildern von Romantik und Intimität seien, erweist sich angesichts ihres Pornoklickverhaltens als ein bloßes Genderklischee. Individuelle Unterschiede sind im Pornonutzungsverhalten, wie bei so vielen anderen Dingen auch, viel größer als geschlechterspezifische.

Trotzdem können Geschlechterrollen und unser Bedürfnis, ihnen zu entsprechen, zu Scham beim Pornoschauen führen. Sehr viele Männer fantasieren zum Beispiel von submissiven Praktiken wie „Feminization“ oder „Cuckolding“. Aber da es dominanten Männlichkeitsbildern widerspricht, sich stereotyp weiblich herausputzen zu lassen oder der Partnerin beim Sex mit einem potenteren Partner zusehen zu wollen, ist das vielen peinlich. Das Problem: Wenn sie sich mit niemandem über ihre Fantasien austauschen, können sie auch nicht herausfinden, dass sie damit gar nicht alleine sind.

Schamerfüllte und von ihrem Pornokonsum verunsicherte Männer sind leichte Beute für verschiedenste Ideologien. Auf der Suche nach männlicher Anerkennung landen sie in maskulinistischen, christlich-fundamentalistischen oder rechtskonservativen Männerbünden. Das beste Beispiel: Die NoFap-Bewegung, die zum Verzicht auf Pornos und Masturbation aufruft und immer mehr Anhänger findet, darunter viele Rechte. „Echte Männer gucken keine Pornos“, posaunte kürzlich ein AfD-Spitzenkandidat ins Internet.

Mancher „Pornosüchtiger“ muss nur von seiner Scham geheilt werden

Auch die umgangssprachliche „Pornosucht“ wird zum attraktiven Krankheitsbild für all jene, die sich für ihre Pornonutzung schämen. Gläubige Menschen diagnostizieren sich besonders häufig selbst, obwohl sie ein völlig gesundes Nutzungsverhalten an den Tag legen. Also weder einen Kontrollverlust erleben noch übermäßig viel Zeit mit Pornos verbringen. In den Diagnosekriterien für die zwanghafte Sexualverhaltensstörung – so der Fachbegriff – steht sogar explizit, dass ein Leidensdruck aufgrund von Scham nicht ausreicht.

Es gibt jene Menschen, die tatsächlich eine Pornonutzungsstörung, also einen suchtähnlichen, zwanghaften Konsum entwickeln und dafür therapeutische Hilfe bekommen sollten. Es gibt aber auch etliche selbst ernannte Pornosüchtige, die schlichtweg mit dem Abbau ihrer Scham und Schuldgefühle geheilt werden könnten. Wenn sie nur offen über ihre Pornogewohnheiten sprechen könnten, ohne Abwertung zu erfahren.

Gut ein Drittel der hetero Frauen nehmen Pornonutzung in der Partnerschaft als Betrug wahr. © pexels/Roman Odintsov

Therapeut*innen berichten auch, dass es oft Frauen sind, die ihren Ehemännern das Label „pornosüchtig“ verpassen, weil deren Konsumverhalten sie verletzt. Gut ein Drittel der hetero Frauen nehmen Pornonutzung in der Partnerschaft als Betrug wahr (Link zur Studie). Etwa 60 Prozent der hetero Männer schauen sie dennoch auch in festen Beziehungen (Studie), verheimlichen es aber wohlweislich. Sich mit klopfenden Herzen nachts aus dem Zimmer zu schleichen, um sich auf dem Klo klammheimlich Pornos reinzuziehen, fühlt sich natürlich nicht gut an – jemanden dabei zu „erwischen“ ebenso wenig.

Das Hintergehen in diesen Szenarien liegt aber, wenn überhaupt, nicht im Pornoschauen selbst, sondern im Lügen darüber. Könnten diese Gewohnheit und die dahinterliegenden Bedürfnisse, wie eine Sehnsucht nach Kontrollabgabe oder Neugierde auf bestimmte Praktiken, offen angesprochen und von der Partnerin anerkannt werden, müsste daraus auch kein Problem entstehen. Dafür müssten wir aber erst einmal die problematische Idee überwinden, dass unsere Partner*innen alleine für unsere sexuelle Bedürfnisbefriedigung zuständig sind. Denn die dem ganzen Konflikt zugrundeliegende Fehlannahme ist, dass Solosex ein Ersatz für Paarsexualität sei. Aber wir sollten es vielmehr als Erweiterung verstehen, als eigenständigen Teil unserer Sexualität. Wir alle haben ein Recht auf Sex mit uns selbst.

60 Prozent der 14- bis 17-Jährigen haben bereits gezielt nach Pornos im Internet gesucht.

Das gilt natürlich auch für Jugendliche. Laut Gesetz sollten Pornos ihnen gar nicht zugänglich sein. Die jugendliche Realität ist eine andere: 60 Prozent der 14- bis 17-Jährigen haben bereits gezielt nach Pornos im Internet gesucht. In dem Wissen, dass sie das eigentlich nicht sollen, verschweigen sie es natürlich. Nur 4 Prozent geben an, nach ihrem ersten Pornokontakt mit einer erwachsenen Person darüber gesprochen zu haben (Studie). Hier sehe ich Handlungsbedarf. Denn Jugendliche kommen heute im Durchschnitt mit 14 Jahren das erste Mal mit pornografischen Inhalten in Kontakt, aber haben erst mit 17 Jahren ihren ersten Sex. In der Zeit dazwischen sollte ihnen jemand erklären, dass das, was sie in Pornos sehen, Fiktion ist.

Pornos sind inszenierter Sex, der vieles nicht zeigt, was zu gelebter Sexualität dazu gehört: Kommunikation, Verhütung, Missgeschicke, Unlust, Lachen, durchschnittlich große Penisse, Pipipausen, Aftercare und vieles mehr. Pornos müssen das auch nicht zeigen, denn sie sind ein Unterhaltungsprodukt: quasi Actionfilme, keine Dokumentationen. Sie leben von der Überzeichnung und schöpfen ihren Reiz meist gerade daraus, dass sie nicht unserer eigenen sexuellen Realität entsprechen. Das sollten Jugendliche wissen, damit sie nicht mit einer falschen Erwartungshaltung in ihre ersten eigenen sexuellen Erfahrungen gehen.

Dafür jedoch fehlt es aktuell an Gesprächs- und Reflexionsangeboten, die ihnen helfen, das Gesehene einzuordnen. Eltern, Lehrpersonen sowie Menschen in der Jugendarbeit sollten es sich zur Aufgabe machen, Pornokompetenz im Sinne von pornobezogener Medienkompetenz zu vermitteln. Dem im Weg stehen nicht zul

Wem nützt unsere Schamhaftigkeit rund um Pornos? Niemandem!

Um das klarzustellen: Meine Utopie ist keine Welt frei von Privatsphäre. Natürlich sollen und dürfen wir weiterhin unsere Intimitätsgrenzen haben und verteidigen dürfen. Journalist*innen stellen mir oft sehr persönliche Fragen über meine eigenen Masturbationsroutinen und sind dann völlig irritiert bis empört, wenn ich sage, dass ich das an dieser Stelle für mich behalten will. „Sie plädieren doch für einen schambefreiten Umgang!“ Und ja, ich mache kein Geheimnis daraus, dass auch ich ein sexuelles Wesen bin, Pornos schaue und dazu masturbiere. Aber inwieweit und in welchen Kontexten ich meine persönlichen Erfahrungen oder Vorlieben einbringe, darf ich noch immer selbst entscheiden.

Schambefreit heißt nicht „ohne Grenzen“, sondern ohne Schuldgefühle. Scham im Sinne von „sich schämen“ ist ein vollkommen unproduktives Gefühl. Wem nützt unsere Schamhaftigkeit rund um Pornos? Niemandem. Im Gegenteil sogar. Wie also kommen wir hier wieder raus?

Würden wir aufhören, uns für Pornos zu schämen, könnten wir ihre Potentiale ausschöpfen: als lustvolle Identifikationsflächen, als Inspirationsquelle für unser Sexleben, als Ventil für unerfüllte Bedürfnisse oder als Gesprächseinstieg über sexuelle Wünsche und Grenzen. Madita Oeming, Kulturwissenschaftlerin

Meine Antwort Nummer eins lautet: Dialog. Wir müssen endlich über Pornos reden. Dieser Artikel kann wunderbar als Gesprächseinstieg genutzt werden. Dabei muss man nicht ultra intim werden. In meinen Seminaren reden wir wochenlang über Pornos, ohne unsere privaten Vorlieben preiszugeben. Wir können das Sprechen über Pornos auch auf sachlicher oder politischer Ebene üben. Im Unterricht, auf der Arbeit, in den sozialen Medien.

Neben dem Sprechen hilft das gemeinsame Schauen

Und wer darin etwas Sicherheit gewonnen hat, kann in den passenden Räumen persönlicher werden. Ich finde, es kann schon einen erleichternden Effekt haben, vor anderen zuzugeben, dass man überhaupt Pornos schaut. Ohne ins Detail zu gehen. Gerade mit engeren Freund*innen oder mit Partner*innen würde ich einen Schritt weiter wagen und vielleicht einfach mal eine ausgewählte, vielleicht noch am wenigsten schambesetzte Pornofantasie teilen. Wichtig: das Gegenüber immer fragen, ob es auch Lust hat, sich darüber auszutauschen. Nur weil man selbst gerade in einen befreienden Beichtmodus kommt, müssen andere nicht überrollt oder ihnen das Gleiche abverlangt werden. Wie gesagt: Grenzen sind wertvoll.

Neben dem Sprechen hilft das gemeinsame Schauen. Allen, die die Möglichkeit haben, empfehle ich ein Pornofilmfestival zu besuchen, wie es sie mittlerweile nicht nur in Berlin gibt. Kuratierte Pornos kollektiv anzuschauen, eröffnet eine neue Perspektive. Von ihrem Masturbationszweck getrennt, können wir sie auf einmal als das betrachten, was sie auch sind: Filme. Und darüber dann genauso ins Gespräch kommen.

Das gemeinsame Gucken hilft auch im partnerschaftlichen Kontext, wo es nicht nur zur Paarkommunikation, sondern unter Umständen auch gleich als Vorspiel genutzt werden kann. Spielerisch einen Einblick in die Fantasien des anderen zu bekommen, nimmt dem Ganzen seine vermeintliche Bedrohlichkeit und offenbart im besten Falle noch die ein oder andere Gemeinsamkeit. Auch hier gilt: vorher fragen!

Scham ist ein erlerntes Gefühl – wir können es also auch entlernen. Würden wir aufhören, uns für Pornos zu schämen, könnten wir ihre Potentiale ausschöpfen: als sichere Spielweise sexueller Fantasien, als lustvolle Identifikationsflächen, als Inspirationsquelle für unser Sexleben, als Ventil für unerfüllte Bedürfnisse oder als Gesprächseinstieg über sexuelle Wünsche und Grenzen.