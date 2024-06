Allein unter Müttern Ich vermisse meine männlichen Freunde

Was mir bei einem Mann wichtig ist? Er muss mich zum Lachen bringen. Er sollte sich für Kultur interessieren. Ich brauche gelegentlich eine Schulter zum Anlehnen. Der Mann muss ein guter Vater sein. Und ich will einen Mann, mit dem es im Bett gut passt.

Aber das Wichtigste ist natürlich, dass diese fünf Männer sich nie begegnen.

Dieser uralte Witz hat einen ernsten Kern, über den selten gesprochen wird: die Freundschaft einer Frau zu einem Mann. Oder gar zu mehreren. Denn sobald einer von beiden in festen Händen ist, löst sich diese Art von Beziehung oftmals in Luft auf.

Die beste Freundin bleibt erhalten, mit ihr darf man getrost weiter verreisen, ins Kino gehen, sich nächtelang ausquatschen oder im Doppelbett übernachten. Männer und Frauen hingegen können keine Freunde sein, heißt es noch immer gern. Die Begründung lieferte uns Harry vor 35 Jahren in der Romanze „Harry und Sally“, sie lautet: „Der Sex kommt ihnen immer wieder dazwischen.“

Ich will das nicht glauben, denn ich war immer gern mit Männern befreundet. Heute steht man mit so einem Satz unter Verdacht, ein „Pick me“-Girl zu sein: eine Frau, die sich von „typisch weiblichem“ Verhalten abgrenzt, um von Männern gemocht zu werden.

Lieber Benny als Sabine

Als ich in der Grundschule meine Nachmittage lieber mit Benny anstatt mit Sabine verbrachte, wusste ich noch nichts von internalisierter Misogynie. Aber ich bin mir heute sicher, dass es nicht an anerzogener Frauenfeindlichkeit lag, dass ich lieber einen Jungen zum Freund hatte. Mit Benny konnte ich einfach gut spielen, zusammen waren wir lustig und kreativ und die Tage flogen nur so dahin. Mit Sabine langweilte ich mich spätestens nach einer Stunde.

Zumindest bis zur Pubertät. Ich lernte, wie man Tampons benutzt, während Benny noch Lego-Autos baute. Unsere Freundschaft endete jäh, nun fand ich ältere Jungs interessant, aber aus anderen Gründen.

Freundschaften mit Mädchen wurden wichtig, mit ihnen konnte ich über meinen Körper und Alltagskram sprechen – und natürlich über Männer. Manchmal fand ich diese Freundschaften kompliziert, es gab ein Exklusivitätsversprechen, das ich meiner BFF – best friend forever – geben musste. Ähnlich denken und fühlen stand damals ebenfalls im ungeschriebenen Freundinnen-Vertrag.

War die Zeit der unbelasteten Freundschaft zum anderen Geschlecht vorbei?

Das war sie – für mindestens ein Jahrzehnt. Während des Studiums waren wir Frauen verseucht von der romantischen Erzählung, dass da draußen der eine herumläuft, der uns bis zum Lebensende glücklich macht.

Hatte Harry etwa doch Recht?

Gleichzeitig waren wir jung und neugierig, darum kann ich mich an reine Freundschaften zwischen den Geschlechtern nicht erinnern. Entweder war ein Mann langweilig oder der Sex kam immer wieder dazwischen. Hatte Harry etwa doch recht?

Als ich anfing zu arbeiten, meldeten sich die Männer-Freundschaften zurück. Mir hatten die lauten und lustigen Typen gefehlt. Ich mochte ihre Leichtigkeit und Risikolust, gelegentlich sogar garniert mit einer Scheißegal-Haltung.

„Leg dir einfach das Selbstbewusstsein eines mittelmäßigen Mannes zu“, rät die französische Feministin Pauline Harmange in ihrem Essay „Ich hasse Männer“. Ich weiß, was sie meint – auch ohne Männer zu hassen.

Freundschaften helfen uns aus der eigenen Perspektive auszusteigen. Philosoph Jörg Bernardy

Ich liebte es, wenn ihnen egal war, was andere über sie dachten. Diese Haltung vermisste ich oft bei mir und meinen Freundinnen. Ein Klischee? Vielleicht, aber ich kenne bis heute mehr fleißige und angepasste Frauen als Männer.

Was gaben mir solche Freundschaften mit Männern, wollte ich etwa nur sein wie sie? Ich frage den Philosophen Jörg Bernardy, inwiefern geschlechtsübergreifende Freundschaften unser soziales Leben bereichern.

Er sagt: „Diese Freundschaften helfen uns, aus der eigenen Perspektive und den damit verbundenen Selbstverständlichkeiten für einen Moment lang auszusteigen“. Diese Distanz zu einem selbst trainiere nicht nur die Empathie, sondern steigere auch die Offenheit für andere Sicht- und Lebensweisen.

Tatsächlich suchte ich einige Jahre vor allem die Gesellschaft von Männern, die über die Stränge schlugen, verrückte Ideen hatten oder einfach einen anderen Blick auf die Welt. Aber deswegen wollte ich sie nicht jedes Mal lieben. Diese Trennlinie zu erkennen, war nicht immer leicht, das Thema Sex schwang gelegentlich mit.

Würde sich das nie ändern? Jörg Bernardy macht Hoffnung: „Durch eine Verschiebung der Werte, etwa auf Familie, Gesundheit oder Stressvermeidung, verlieren andere Werte wie Abenteuerfreude oder der Reiz des Sexuellen an Priorität“. Sein neues Buch heißt „Über die Kraft der Einfachheit in turbulenten Zeiten.“ Auch eine gute Freundschaft zeichnet sich durch Einfachheit aus, denn mit diesem Menschen kann man so sein, wie man ist.

Sex – der Elefant im Raum

Einige Jahre später gelangen mir Freundschaften zu leisen, nachdenklichen Männern. Sie gingen so weit, dass wir einander unsere Selbstzweifel gestanden, unsere Sehnsüchte oder unerfüllte Erwartungen. Wenn man es schafft, sich mit dem anderen Geschlecht ehrlich über Sex zu unterhalten, nimmt dieser Elefant nicht mehr so viel Raum ein. Diese Art von Männerfreundschaft erlebte ich in meinen 30ern, als ich bereits verheiratet war.

Mein Mann erfüllte einen Großteil dessen, was ich mir von einem Partner wünschte. Doch meine Liebe zu Büchern, mein Interesse an Texten sowie am neuesten Gossip aus der Medienbranche teilte ich nur mit Lars. Wir vertrauten uns selbstgeschriebene Roman-Anfänge an, schickten uns Links zu Büchern und Serien und konnten stundenlang telefonieren.

Mein Mann war nicht eifersüchtig, er kennt meine wanderlustige Seele und weiß, dass er mein Heimathafen ist. Doch als ich bei meinem besten Freund und seiner Frau zu Besuch war, dachte ich, mich vor allem mit ihr unterhalten zu müssen. Obwohl ich viel lieber mit Lars gequatscht hätte. „Ostfriesische Reihe“ nennt man das in meiner Heimat: Frauen und Männer sitzen getrennt und sprechen miteinander über „ihre“ Themen.

Außerdem wollte ich vermeiden, dass Lars‘ Frau eifersüchtig auf mich wurde. Anscheinend hatte auch ich verinnerlicht: Es darf nur eine oder einen geben vom anderen Geschlecht. Doch das Ideal der sexuellen Monogamie führt zur sozialen Monogamie.

Unser Streben nach Ähnlichkeit, Zeitmangel und Bequemlichkeit lassen uns häufig den Weg des geringsten Widerstands gehen. Philosoph Jörg Bernardy

Welche Barrieren sind dafür verantwortlich, dass wir geschlechterübergreifende Freundschaften vernachlässigen? Philosoph Bernardy sagt: „Unser Streben nach Ähnlichkeit und potentielle Konflikte mit unseren Partnern, aber auch Zeitmangel und Bequemlichkeit lassen uns häufig den Weg des geringsten Widerstands gehen“. Gleichgeschlechtliche Freundschaften scheinen daher für vielen Leute praktischer und mit weniger Aufwand verbunden.

Das klingt schlüssig. Bei mir waren es am Ende wieder die Hormone, die meine Männerfreundschaften einschlafen ließen. Als ich Mutter wurde, waren mir andere Frauen näher: Leidensgenossinnen, die sich (wie ich) auf Spielplätzen langweilten, mit denen ich über Beikost fachsimpeln konnte oder Babyklamotten tauschen. In dieser sogenannten Rushhour des Lebens fehlten mir sowieso Zeit und Energie für neue Männerfreundschaften.

Wer glücklich sein will, braucht Freunde

Heute sehne ich mich wieder nach ihnen, trotz der vielen fabelhaften Freundinnen, die ich habe. Von meinem Partner zu erwarten, dass er alle meine Bedürfnisse erfüllt, finde ich anmaßend. Und andere Männer nur als Statisten zu akzeptieren, empfinde ich als Verlust.

Wir können gelernte Geschlechterrollen erst auflösen und Klischees überwinden, wenn wir einander kennen. In all der Vielfalt, in der wir unabhängig von unserem Geschlecht existieren.

Darüber hinaus ist Freundschaft ein hohes Gut, das sagt auch Jörg Bernardy: „Laut der längsten Studie der Welt, der Harvard Study of Adult Development, sind Beziehungen aller Art wesentlich für ein zufriedenes, gesundes und rundherum erfülltes Leben.“

Neben Karriere, Familie und dem ganz normalen Alltagstrott würden die Leute sich aber früher oder später von der Macht der Gewohnheit leiten und den Sinn dafür verlieren, was im Leben wirklich zählt: die Qualität unserer Beziehungen.

Die Qualität der Beziehung ist entscheidend, nicht das Geschlecht der Beteiligten. Ich muss dringend Benny mal googeln. Aber vorher rufe ich Lars an.