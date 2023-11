Angst um Energie- und Altersversorgung : Fast die Hälfte der Bundesbürger fürchtet Verschlechterung ihrer Lage

Einer repräsentativen Umfrage der Verbraucherzentrale zufolge blicken 48 Prozent der Bevölkerung in Deutschland besorgt in die Zukunft. Sie erwarten, dass sich ihre Situation in zehn Jahren verschlechtern wird.